Erfaren PPC Specialist | Internationell Performance Marketing
Kamlin Careers AB / Marknadsföringsjobb / Norrköping Visa alla marknadsföringsjobb i Norrköping
2026-07-07
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kamlin Careers AB i Norrköping
Vill du arbeta med performance marketing på internationell nivå och vara med och optimera kampanjer över flera marknader? Då kan detta vara rollen för dig!
Svensktalande PPC Specialist till Malta eller Stockholm!
Om tjänsten:
Kamlin Careers rekryterar nu en svensktalande PPC Specialist till en kommande roll hos en internationell kund inom iGaming.
Den slutliga kravprofilen är fortfarande under utformning, men vi söker redan nu kandidater med erfarenhet av Performance Marketing och PPC för att bygga upp en stark kandidatpool inför den kommande rekryteringen.
Placering: Rollen kommer att utgå från antingen kundens kontor i centrala Stockholm eller på Malta. Slutlig placering bekräftas längre fram i rekryteringsprocessen.
Om rollen:
Som PPC Specialist kommer du att ansvara för planering, genomförande och optimering av digitala kampanjer med fokus på resultat, tillväxt och lönsamhet.
Du kommer att arbeta i en internationell miljö tillsammans med marknads-, CRM- och analysteam där datadrivna beslut, kontinuerlig optimering och ett högt affärsfokus står i centrum.
Rollen passar dig som trivs med att analysera resultat, identifiera förbättringsmöjligheter och arbeta med digital marknadsföring där prestation och utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Planera, lansera och optimera PPC-kampanjer.
Arbeta med Google Ads och andra performancekanaler.
Optimera kampanjer utifrån KPI:er såsom CPA, ROAS, CTR och konverteringsgrad.
Följa upp resultat och identifiera förbättringsmöjligheter genom analys och datadrivna beslut.
Samarbeta nära övriga marknadsfunktioner kring kampanjer, målgrupper och digital tillväxt.
Bidra med nya idéer och strategier för att vidareutveckla den digitala marknadsföringen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av PPC eller Performance Marketing.
Har god erfarenhet av Google Ads.
Trivs med analys, optimering och datadrivet arbete.
Har god förståelse för digital annonsering och kampanjoptimering.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Erfarenhet från iGaming, Tech eller andra digitala tillväxtbolag är meriterande.
Vi erbjuder:
En internationell arbetsmiljö.
Möjlighet att arbeta med flera marknader och digital tillväxt.
Hybridarbete.
Placering i Stockholm eller på Malta (slutlig placering bekräftas senare i processen).
Möjlighet att bli en del av ett internationellt bolag med starkt fokus på innovation och performance.Så ansöker du
Då den slutliga kravprofilen fortfarande är under framtagning välkomnar vi redan nu intresseanmälningar från relevanta kandidater!
Mer information om bolaget, teamet, arbetsuppgifter och ersättning presenteras längre fram i rekryteringsprocessen.
Om du är nyfiken på tjänsten och vill veta mer, vänligen ta kontakt direkt via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: quality@kamlincareers.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kamlin Careers AB
(org.nr 559487-1369) Kontakt
Founder
Charlotte Kamlin quality@kamlincareers.com 0793194276 Jobbnummer
9994691