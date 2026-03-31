Erfaren plattsättare
Erfaren plattsättare sökes
Vill du arbeta i ett mindre, familjärt byggföretag där kvalitet, yrkesstolthet och gott samarbete står i fokus? Nu söker vi en erfaren plattsättare till vårt team i Hägersten.
Vi arbetar främst med renoveringar hos privatpersoner i områden som Älvsjö och Mälarhöjden. Hos oss får du varierande arbetsdagar, nära kontakt med både kollegor och kunder samt möjlighet att påverka ditt arbete.
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trygg i din yrkesroll. Du arbetar självständigt, tar ansvar och har ett lösningsorienterat synsätt. Du är van att ta egna initiativ och har god kännedom om branschregler samt arbetar enligt BKR-standard.
Du uppskattar att arbeta i ett mindre team där kommunikation och samarbete är avgörande. Samtidigt känner du dig bekväm i dialogen med kund och förstår vikten av ett professionellt och trevligt bemötande.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som plattsättare
Har god kunskap om branschregler och BKR-standard
Är självgående, ansvarstagande och initiativrik
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett stabilt, familjeägt företag
Ett sammansvetsat team med korta beslutsvägar
Varierande projekt och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
En arbetsplats där kvalitet och yrkesstolthet värderas högt
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@jvgbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JVG Bygg & Förvaltning AB
(org.nr 559133-4429)
Mickelsbergsvägen 30 (visa karta
)
129 50 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
