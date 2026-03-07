Erfaren plåtslagare/ Takläggare sökes
Erfaren plåtslagare / takläggare sökes - Bli en del av vårt team!
Vi söker nu en erfaren och engagerad plåtslagare eller takläggare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du arbeta med varierande projekt och bli en viktig del av ett företag som värdesätter kvalitet, yrkesstolthet och bra samarbete.Publiceringsdatum2026-03-07Om tjänsten
Arbetet består av olika typer av takarbeten, bland annat:
Takläggning
Byggnadsplåtslageri
Montering av hängrännor och stuprör
Reparationer och underhåll av tak
Övriga förekommande arbeten inom tak och plåt
Vi söker dig som
Har erfarenhet som plåtslagare eller takläggare
Är noggrann och har öga för detaljer
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har god samarbetsförmåga
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats med bra arbetsklimat
Varierande projekt och utvecklande arbetsuppgifter
Trevliga kollegor och ett sammansvetsat team
Lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta intressant? Skicka din ansökan och en kort beskrivning av din erfarenhet till SMCON.AB@GMAIL.COM
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
