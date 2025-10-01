Erfaren platschef inom väg- och anläggning!
Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Leksand Visa alla byggjobb i Leksand
2025-10-01
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Leksand
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
, Mora
eller i hela Sverige
Vill du leda projekt som gör verklig skillnad i samhället? Vi söker en erfaren platschef som vill ta ansvar för både människor och resultat - och som trivs med att ha många bollar i luften.
Om jobbet
Här blir du en del av ett företag som fraktar det mesta som går att få upp på en lastbil - från timmer, grus och schaktmassor till spannmål, byggnader, entreprenadmaskiner och avfall från återvinningsstationer. Utöver transport erbjuder vi även lyft- och lasthjälp, entreprenadtjänster, väghållning (snöröjning, sandning, saltning) samt uthyrning av containrar.
Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans driver projekt inom väg- och anläggning. Gruppen arbetar inom olika projekt inom väg- och anläggning, och arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdragets karaktär.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Personalansvar för ett team
• Ekonomiskt ansvar för projekten - kalkyl, uppföljning och resultat
• KMA-ansvar (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)
• Kontakt med beställare och andra externa aktörer
• Helhetsansvar för projektens genomförande och framdrift
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet som platschef inom väg- och anläggning
God kunskap om AMA och erfarenhet av att arbeta med kalkyl
Som person ser vi att du har förmåga att leda, motivera och skapa struktur i projekt.
Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och god kommunikationsförmåga.
Rollen kräver både teknisk kompetens och ett starkt ledarskap - men också förmågan att skapa goda relationer med både kollegor och kunder.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden brinner för att skapa möjligheter - på riktigt.
Genom vår expertis inom bemanning och rekrytering hjälper vi människor att hitta rätt jobb och företag att hitta sina framtida stjärnor. Vi är specialister på att matcha talanger med arbetsplatser där de verkligen kan växa och göra skillnad.
Med kontor på sju orter runt om i Sverige är vi nära både våra kunder och kandidater.
För den här tjänsten kommer du bli direktanställd hos kundföretagetPubliceringsdatum2025-10-01Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid
Ort: Leksand
Lön: Enligt överenskommelse Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51254_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Victoria Österberg victoria.osterberg@framtiden.com Jobbnummer
9536189