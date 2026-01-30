Erfaren platschef inom ROT
Erfaren Platschef bygg - Göteborg
Vill du leda och driva ROT-projekt i ett medelstort byggföretag med korta beslutsvägar och stark framåtanda?
Vi söker nu en erfaren platschef inom bygg till vårt team i Göteborg. Här får du en central roll med ansvar för att leda projekt från start till mål, bygga långsiktiga kundrelationer och säkerställa kvalitet och lönsamhet i våra uppdrag.
Om rollen
Som platschef kommer du att ansvara för ROT-projekt i Göteborg med omnejd. Rollen innebär:
Projektledning: driva byggprojekt i alla faser - från planering till färdigställande.
Ledarskap: leda, stötta och utveckla yrkesarbetare och underentreprenörer.
Kvalitet & ekonomi: säkerställa att projekten levereras med hög kvalitet, inom budget och tidsramar.
Kundkontakt: bygga och utveckla långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet som platschef inom bygg.
Gedigen erfarenhet av ROT-projekt.
Förmåga att kombinera operativt arbete på byggarbetsplatsen med ett helhetsperspektiv på projektets framdrift.
Ledaregenskaper med förmågan att inspirera och driva ditt team.
God affärsmässighet och engagemang för att skapa resultat.
Vi erbjuder
En roll i ett medelstort byggföretag med snabba beslutsvägar och kort väg från idé till beslut.
Möjlighet att vara med och påverka bolagets framtida utveckling.
En arbetsmiljö där engagemang, delaktighet och långsiktighet står i centrum.
Konkurrenskraftiga villkor.
Placering
Tjänsten är placerad i Göteborg.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen att skicka din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jimmy Eriksson, Sibe Construction.
0706-691988 jimmy@sibeconstruction.se
