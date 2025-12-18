Erfaren platschef i Göteborg
Botrygg är ett privat bygg-och fastighetsbolag som inriktar sig på hyres- och bostadsrätter samt samhällsfastigheter. Vi förvaltar mer än 3600 lägenheter och ett trettiotal samhällsfastigheter. Såväl byggnation som förvaltning sker i egen regi med egen personal. Botrygg är verksamma i Linköping, Stockholm, Uppsala, Norrköping, Göteborg och Örebro.
Vi söker en mål- och resultatorienterad Platschef till Göteborg
På Botrygg erbjuds du ett intressant arbete i ett snabbt växande företag med en platt organisationsstruktur och korta beslutsvägar. Företaget har en mångfald bland våra anställda och erbjuder stora utvecklingsmöjligheter inom yrkesrollen med mycket eget ansvar. Tjänsten som Platschef på Botrygg innebär framför allt varierande arbete med möjlighet att arbeta med många olika typer av byggprojekt.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
I rollen som platschef har du huvudansvaret för produktionen i projektet. Du planerar och genomför projekt inom fastställd ekonomisk ram och tidplan. Inom projektet har du det fulla ansvaret för samtliga aktiviteter på arbetsplatsen och du förväntas utöva ett ledarskap utifrån Botryggs värderingar - omtanke, kvalitet och utveckling.
Vi har en stor fördel i att ha flera delar produktionskedjan internt, installationer och kompletteringsarbeten läggs på entreprenad. I din roll som platschef har du stöd av ett team bestående av byggchef, arbetsledare, projektledare och entreprenadingenjör.
Att ha en hållbar arbetsmiljö är en högt prioriterad fråga för oss och du förväntas att aktivt arbeta med arbetsmiljörelaterade arbetsuppgifter så som arbetsberedningar, skyddsronder, dagliga säkerhetsgenomgång och synergirapportering.
Tjänsten som platschef innebär en stor variation av arbetsuppgifter och projekt där du erbjuds ett intressant arbete med stora utvecklingsmöjligheter och mycket eget ansvar.
Om dig
För att lyckas i din roll ser vi att du är utbildad högskole- eller civilingenjör och har flera års erfarenhet som platschef. Du har referenser som intygar att du kan driva projekt i storleksordningen 250 Mkr eller mer, inom satt ekonomisk ram samt hålla tidsplan med rimliga avsteg.
Som person är du mål- och resultatorienterad och drivs av en vilja att åstadkomma resultat. Du är kvalitetsmedveten och noggrann samt har ett öga för detaljer. Du arbetar bra med komplexa frågor och analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar. Du verkar för en god arbetsmiljö och prioriterar alltid säkerheten på arbetsplatsen.
Du är trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och professionella. Du har goda ledaregenskaper och skapar med din personlighet engagemang och delaktighet. Du har hög social kompetens och har lätt för att samarbeta då det dagliga arbetet innebär mycket kontakt med olika aktörer.
Då många av våra hantverkare har utländsk bakgrund krävs att du har goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift. Du har även genomgått utbildning för arbetsmiljöansvar BAS-P/U. Du har god datorvana avseende Outlook, Word och Excel samt är van att arbeta i programmen Auto-CAD och Bid-Con eller liknande. Du har B-körkort.
Du bör även ha kunskaper om Betong klass 2 (gärna även klass 1), ställningsarbete upp till 9 m, första hjälpen samt erfarenhet som tillståndsansvarig för Heta arbeten.
Botrygg som arbetsgivare
Vi är övertygade om att nöjda medarbetare ger goda resultat. Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats som våra anställda kan rekommendera till andra, en arbetsplats där de anställda känner trygghet och delaktighet och där medarbetarna utvecklas professionellt och intellektuellt.
Vi är certifierade som ett Great Place to Work.
Låter detta som något för dig?Så ansöker du
Anställningen är på heltid, tillsvidare. Individuell månadslön. Tillträde efter överenskommelse.
Sista ansökningsdagen är den 31 januari. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så sök redan idag.
I enlighet med vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroll på våra slutkandidater. Vid anställning kommer vi ta en kreditupplysning samt stämma av mot belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
