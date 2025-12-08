Erfaren Pizzabagare till Hökarboden
2025-12-08
Nu söker vi PizzaBagare till HÖKARBODEN i Stora Rör
Tjänsten är på 100% mellan perioden början av juni till slutet på august 2026.
Vi söker dig som har erfarenhet från bageri i form av skola eller arbete sedan tidigare. I tjänsten ingår det arbetsuppgifter så som att vara en del av teamet i bageriet och se till att vi uppfyller kvalitet och kvantitet på våra produkter, se till att rutiner på arbetsplatsen följs, vara en god kollega och sprida bra energi på arbetet samt vara en självklar operativ del i bagarteamet.
Du är: - Stresstålig - En förebild för dina kollegor - Sprider glädje på arbetet - Har ett öga för detaljer
Vi erbjuder dig en kreativ och inspirerande arbetsmiljö, en trygg och säker arbetsplats, lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: daniel@hokarboden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Pink Tomato AB
GastroTech borgholm AB Kontakt
Daniel Christou daniel@hokarboden.se 0709244827
9634383