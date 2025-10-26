Erfaren pizzabagare sökes för spännande möjlighet!
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB / Kockjobb / Kalmar Visa alla kockjobb i Kalmar
2025-10-26
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Just nu hjälper vi ett företag att leta efter en skicklig pizzabagare till vår kunds restaurang. Som pizzabagare kommer du att ansvara för att baka utsökta pizzor, genomföra vissa förberedelser, hålla restaurangen ren och fräsch samt ibland utföra utkörningar av beställningar. Denna position kräver att du har god kundkontakt då du kommer att interagera med gäster i restaurangen. Därför är goda kunskaper i svenska nödvändigt.
Du kommer att ingå i ett mindre team där samarbete och ömsesidig tillit är nyckeln till att hantera stressiga arbetssituationer. Arbetstiderna sträcker sig mellan 11.00 och 20.00 och anställningen kan vara antingen heltid eller deltid, vilket gör att det kan vara en individ eller två personer som delar på ansvaret.Publiceringsdatum2025-10-26Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som pizzabagare
Ordnat boende
Körkort B
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom pizzabranschen
Om du är passionerad för att skapa läckra pizzor och har tidigare erfarenhet inom området, tveka inte att söka till denna position. Möjligheten att arbeta i en dynamisk miljö, där kvalitet, samarbete och god kundservice står i fokus, väntar på rätt kandidat. Skicka in din ansökan redan idag för att vara med och skapa goda minnen för våra kunder!
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB är en jobbförmedling, rekryteringspartner och jobbcoachningsföretag kopplad till Arbetsförmedlingen. Vi hjälper arbetssökande att hitta rätt jobb och arbetsgivare att hitta rätt personal. Genom att erbjuda både rekryteringshjälp och kostnadsfri individuell coaching skapar vi matchningar som leder till långsiktiga anställningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB
(org.nr 559301-9101), http://www.norbergsrekrytering.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Annika Lindström annika@norbergsrekrytering.se 0760-22 66 49 Jobbnummer
9574477