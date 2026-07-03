Erfaren pizzabagare sökes

Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB / Kockjobb / Kalmar
2026-07-03


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Pizzabagare sökes till restaurang i Kalmar
Vi hjälper just nu en restaurang i Kalmar att hitta en driven och erfaren pizzabagare till sitt team.
Vi söker dig som gillar högt tempo, har känsla för kvalitet och trivs med att ge bra service till kunder. I rollen kommer du främst att arbeta med pizzabakning, förberedelser i köket samt bidra till att restaurangen hålls ren och välorganiserad.
Du blir en del av ett mindre arbetslag där samarbete, ansvar och god kommunikation är viktigt i det dagliga arbetet.

Publiceringsdatum
2026-07-03

Dina arbetsuppgifter
Baka och förbereda pizzor
Förberedelser av råvaror och kök
Hålla ordning och renlighet i restaurangen
Kundkontakt och service

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som pizzabagare
Kan arbeta i ett högt tempo
Är serviceinriktad och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga
Talar svenska eller har god förståelse i svenska i kundkontakt

Låter detta som något för dig? Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB är en jobbförmedling, rekryteringspartner och jobbcoachningsföretag kopplad till Arbetsförmedlingen. Vi hjälper arbetssökande att hitta rätt jobb och arbetsgivare att hitta rätt personal. Genom att erbjuda både rekryteringshjälp och kostnadsfri individuell coaching skapar vi matchningar som leder till långsiktiga anställningar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB (org.nr 559301-9101), http://www.norbergsrekrytering.se

Jobbnummer
9992536

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