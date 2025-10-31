Erfaren Pizzabagare med Servicekänsla sökes!
2025-10-31
E4FOOD AB driver MD's restaurang i Jävrebyn och vi söker nu en engagerad och skicklig medarbetare till vårt kök. Vi är ett litet team som värdesätter kvalitet, högt tempo och god stämning.Dina arbetsuppgifter
Rollen som Pizzabagare/Köksmedarbetare är varierande och innebär ett helhetsansvar i köket och gentemot våra gäster:
Pizzabakning: Huvudansvar för pizzatillverkningen, med specialfokus på att baka Napolitansk pizza i pizzaugnar som når upp till 500 grader.
Matlagning & Förberedning: Laga enklare grillrätter (upplärning kan ges), samt allmän matlagning och mise en place (förberedning) i köket.
Beställning & Lager: Ansvara för varubeställningar och se till att lagret är organiserat.
Kassa & Kundkontakt: Hantera kassan, ta emot beställningar från kunder, svara i telefon och bemöta gäster i restaurangen.
Städning & Hygien: Säkerställa en hög standard på hygien och renlighet i kök och restaurang.
Arbetsledning: Vid chefens frånvaro kunna ta en ledande roll och se till att den dagliga driften fungerar effektivt.
Kvalifikationer och Krav
Vi söker dig som är passionerad, stresstålig och har en stark teamkänsla.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med högtemperaturugnar (upp till 500 grader).
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då du ska hantera kassa, ta emot beställningar och kommunicera med gäster och leverantörer.
B-körkort är ett krav.
Förmåga att arbeta i ett högt tempo och hantera stressiga situationer under högt tryck.
God samarbetsförmåga och flexibilitet.
Meriterande:
Erfarenhet av enklare grillmat.
Erfarenhet av att arbeta i en chefsroll eller med arbetsledning.
Vi erbjuder
En omväxlande och utmanande tjänst i en mindre restaurang.
Möjlighet att påverka och ta stort ansvar.
Lön enligt kollektivavtal (HRF) eller överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: mdsrestaurang@gmail.com Omfattning
E4food AB
