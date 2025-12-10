Erfaren personlig assistent till man i Lund
2025-12-10
För vår kunds räkning i Lunds kommun söker vi nu en erfaren personlig assistent som är engagerad i att möta kundens behov och önskemål.
Som personlig assistent är det viktigt att du kan etablera en god relation med kunden och vara lyhörd för deras individuella behov och önskemål. Du förväntas vara empatisk, respektfull och framför allt bevara kundens integritet i samtliga situationer.
Vi letar efter dig som har en positiv inställning, är beredd att ta egna beslut och visa ansvarstagande i ditt arbete. Du bör vara en lagspelare som kan samarbeta effektivt med övriga medarbetare samt ha förmågan att agera proaktivt och handlingskraftigt vid behov. God fysisk form är önskvärt då arbetet kan innefatta manuella lyft.
Arbetsuppgifterna som personlig assistent inkluderar en mängd olika sysslor, från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistenten bedrivs både hemma hos kunden samt vid utflykter och aktiviteter utanför hemmet. Du förväntas vara stödjande och motiverande i din roll och bidra till kundens välbefinnande.
Du kan arbeta både dag, kväll och helger då personlig assistans utförs dygnet runt. Erfarenhet inom personlig assistans är meriterande men inte ett krav för att söka tjänsten.
Utbildning /introduktion kommer att tillhandahållas både på plats och via Monument Assistans.
Arbetsplats: Lunds kommun
Anställningsform: Timvikarie
Arbetstider: Varierande, inklusive dag, kväll och helger
Kvalifikationer: Körkort, God fysisk form och det är önskvärt att du kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret
Om du söker en meningsfull och givande position där du kan göra verklig skillnad i en individs liv, är detta rätt roll för dig. Välkommen att bli en del av vårt dedikerade team som strävar efter att ge bästa möjliga omsorg och stöd till våra kunder.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!
