Erfaren personlig assistent sökes till Falkenberg, 50-75 %
Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
2026-07-12
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Levnadsglad man i centrala Falkenberg söker ytterligare en person som kan arbeta dagar, kvällar och varannan helg. Arbetstiderna är enligt ett rullande schema 08.00-20.00.
Assistansen är dubbel dygnet runt – det betyder att du aldrig jobbar ensam, utan alltid har en kollega vid din sida.
Om uppdraget
Jag är en positiv man i 50+ som tidigare levde ett aktivt liv. På grund av sjukdom är jag nu förlamad med viss rörlighet, men mitt mål är att komma tillbaka – så mycket som möjligt, på mitt sätt. Nu behöver jag hjälp med allt det praktiska i vardagen: förflyttningar, måltider, hygien, hushåll och så vidare.
Du blir en del av det team som hjälper mig att forma ett nytt liv, med värdighet, trygghet och så mycket självständighet det bara går.
Vem söker vi?
Du får gärna ha arbetat inom vården och/eller som personlig assistent tidigare.
Som person är du lyhörd, stabil och har en god känsla för ansvar. Du är uppmärksam, kan läsa av stämningar och är inte rädd för fysiskt arbete. Du märker när jag är trött, när jag är på gång och när jag behöver dig som mest – utan att jag alltid behöver säga det rakt ut.
Vad erbjuder vi?
Arbetspass dag, kväll, och helg, 08.00-20.00. Praktisk upplärning i trach-omvårdnad och gastrostomi ges på sjukhuset Tjänsten tillsätts när vi har hittat rätt assistent, så låter det intressant så skicka in din ansökan.
Tjänsten börjar som timanställning och kan sedan komma att övergå till visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med tjänstgöringsgrad om 80 %.
Ett nära och viktigt jobb – där du verkligen är med och gör livet möjligt för någon annan.
Det är bra bussförbindelser nära mannens bostad.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia–Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för.
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 FALKENBERG Arbetsplats
GIL Kontakt
Rekryteringsansvarig
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
10000284