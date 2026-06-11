Erfaren personbilssäljare
Berners Person - och Transportbilar AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-06-11
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Är du driven av affärer, kundrelationer och att skapa resultat? Nu stärker vi vårt team och söker en ny erfaren kollega som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa!
Om jobbet som bilförsäljare
Som säljare hos oss är ingen dag den andra lik. Du möter nya människor, lyssnar in deras behov och hjälper dem att hitta rätt bil och lösning för ett enkelt och tryggt bilägande. Från första kontakt till leverans och uppföljning är du med och skapar en upplevelse som kunden vill komma tillbaka till – och rekommendera vidare.
Du jobbar med både nya och begagnade bilar samt tjänster som finansiering, serviceavtal och försäkringar. Arbetet innefattar försäljning mot både privatkunder och företagskunder, vilket gör rollen både varierad och utvecklande. Här handlar det inte bara om att sälja bilar – det handlar om att skapa relationer som håller över tid.
Vi söker dig som:
Har minst 8 års dokumenterad erfarenhet av framgångsrik försäljning
Har ett starkt eget driv och hög affärsförståelse
Är van att arbeta mot tydliga mål och budgetar
Har dokumenterade försäljningsresultat
Har B-körkort
Hos oss får du:
Arbeta med ett starkt varumärke och attraktiva produkter
Stora möjligheter att påverka din egen utveckling och inkomst
En central roll i vår fortsatta tillväxt
Ett engagerat team med höga ambitioner
Vi tror att talang inte är geografiskt begränsad, vårt fokus ligger på att hitta den person som bäst kan bidra till vår fortsatta framgång.
Om teamet på Berners
Hos oss blir du en del av ett företag där engagemang, professionalism och kundfokus står i centrum. Vi tror på att utveckla våra medarbetare och skapa en arbetsplats där prestation, laganda och arbetsglädje går hand i hand.
Vi på Berners erbjuder
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss! Förutom kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen group så får du chansen att utveckla dig och dina kunskaper tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner
Fast månadslön med försäljningsprovision
Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag och tillgång till Falcks personalstöd
Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening
Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp
Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE
Ansökan: Ansökan är öppen till 2 augusti. Kallelser till intervjuer kommer ske efter semesterperiodens slut. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7877105-2048793". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berners Person - och Transportbilar AB
(org.nr 556026-6008), https://jobb.berners.se
Gesällvägen 12 (visa karta
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863 41 SUNDSVALL Arbetsplats
Berners Jobbnummer
9959879