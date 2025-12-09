Erfaren personal till service och kassa
De Rada Pizzeria AB / Servitörsjobb / Nässjö
i Nässjö
De Rada Pizzeria är en populär italiensk restaurang i centrala Nässjö, känd för äkta napolitansk pizza och en varm, familjär atmosfär. Vi söker nu en erfaren restaurangmedarbetare som vill bli en viktig del av vårt team.
Arbetet är varierat och du kommer att arbeta nära både gäster och kök. Rollen passar dig som älskar service, gillar när det händer mycket och trivs med ett jobb där ingen dag är den andra lik.
Arbetspassen ligger främst kvällar och helger, då vi har som mest gäster och störst tempo. Det är därför viktigt att du har tidigare erfarenhet från restaurang och känner dig trygg i miljöer där det är full fart, många beställningar och ett stort fokus på bra kundbemötande.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett sammansvetsat team där alla hjälps åt, och där rätt person på sikt kan få fler timmar eller mer fasta tider.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Kassa och gästmottagning
Servering och avhämtning
Ta emot beställningar i restaurang och via telefon
Lätta köksuppgifter och förberedelser
Städning och hålla ordning i restaurangen
Arbetet sker främst kvällar och helger
För rätt person finns möjlighet till fasta tider eller deltidsanställning (t.ex. ca 20 timmar/vecka) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: Jobba@deradapizzeria.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare De Rada Pizzeria AB
Esplanaden 3 (visa karta
571 31 NÄSSJÖ Jobbnummer
