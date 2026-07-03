Erfaren PCB CAD-ingenjör
Syntronic Aktiebolag / Elektronikjobb / Gävle Visa alla elektronikjobb i Gävle
2026-07-03
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syntronic Aktiebolag i Gävle
, Sandviken
, Stockholm
, Linköping
, Jönköping
eller i hela Sverige
Syntronic utvecklar framtidens häftigaste tekniklösningar och nu söker vi dig som brinner lika mycket för PCB/CAD design som våra kunniga kollegor hos oss gör!
Som PCB/CAD-ingenjör hos oss kommer du att arbeta i varierande projekt som sträcker sig över flera olika branscher. Du får chansen att antingen arbeta nära några av våra spännande kunder eller bidra till att hela systemleveranser sker inhouse hos oss på Syntronic. Rollen innebär också internationellt samarbete, där du arbetar med kollegor från hela världen.
Som PCB/CAD-ingenjör hos oss kommer du bland annat att:
Arbeta med större systemleveranser där mekanik, elektronik och mjukvara kombineras
Rita och färdigställa mönsterkortslayouter tillsammans med övriga projektmedlemmar
Arbeta med PCB-layout verktyg såsom Altium Designer, Cadence OrCAD, Mentor Xpedition.
Vi söker en PCB/CAD-ingenjör som:
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis elektronik eller liknande
Har 3+ års erfarenhet av att arbeta med PCB-layout med verktyg såsom Altium Designer, Cadence OrCAD och/eller Mentor Xpedition.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande.Publiceringsdatum2026-07-03Dina personliga egenskaper
Vi tror att du som PCB/CAD-ingenjör är en lagspelare, kommunikativ och har en positiv inställning till problemlösning. Du är fokuserad, metodisk och analytisk i ditt arbete och samt har en förmåga att se till helheten i projekt.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret, när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås.
Om teamet på Syntronic i Gävle
Vi är ett engagerat team på cirka 180 medarbetare i en blandad kompott av elektronik- och mjukvaruingenjörer, testutvecklare, projektledare och stödfunktioner med flera. Tillsammans skapar vi en utvecklande och trivsam arbetsmiljö där teknik, samarbete och innovation står i fokus.
Gemenskapen är viktig för oss och märks i allt från våra dagliga fikapauser till våra after works, CS-turneringar, stegtävlingar, tipspromenader eller som när vi delar ut pris till den som äter sin sockermunk snabbast och utan att slicka sig runt munnen... och mycket mer!
Vi arbetar också såklart och då med spännande projekt inom telekom, fordonsindustri, robotik och industri och Gävlekontoret har tillgång till över 1500 kvm moderna labbmiljöer med en av Nordeuropas mest avancerade utrustningar inom analog och digital teknik.Så ansöker du
Ansök senast 5/8. Under sommar och semestertider kan återkoppling på din ansökan och rekryteringsprocessen för tjänsten ta längre tid än vanligt. Vi uppskattar ditt tålamod och ser fram emot att ta del av din ansökan.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Vi kan använda AI och automatiserade verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. Alla beslut om urval och anställning fattas alltid av människor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7687445-2083757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic Aktiebolag
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Utmarksvägen 33 (visa karta
)
802 91 GÄVLE Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
9990741