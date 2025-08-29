Erfaren Paralegal sökes till flexibel deltidsroll
2025-08-29
Är du en erfaren Paralegal som vill bidra med din kompetens i en dynamisk koncernmiljö? Vi söker nu en noggrann och självgående person för en deltidsroll med fokus på juridisk administration och avtalshantering.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha ett nära samarbete med bolagsjurister och andra funktioner inom koncernen, och förväntas kunna ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:
* KYC-arbete
* Granskning och upprättande av avtal, protokoll och andra juridiska dokument
* Juridiskt stöd i bolagsrelaterade frågor
Om dig
Vi söker dig som har en Paralegalutbildning och flera års erfarenhet av arbete som Paralegal, gärna inom bolags- eller affärsjuridik. Du har god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, och är van vid att hantera juridiska dokument med hög noggrannhet. Din starka administrativa förmåga och ditt öga för detaljer gör att du trivs i en miljö där kvalitet står i fokus.
Du erbjuds
Du erbjuds en flexibel deltidsroll på ca 30-40% som kan kombineras med andra åtaganden. Du får möjlighet att arbeta i en professionell och utvecklande koncernmiljö, där din kompetens gör verklig skillnad. Tjänsten är placerad i Solna och start sker enligt överenskommelse.
Vid frågor angående tjänsten kontakta gärna ansvarig konsultchef Hedda Grenlöv på hedda.grenlov@jurek.se
.Om företaget
Jurek Recruitment & Consulting grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är ett växande företag med fokus på flexibla och kundanpassade rekryterings- och konsulttjänster. Vi rekryterar och hyr ut talanger inom en mängd områden, från studenter till erfarna akademiker, med specialistkompetens. Våra uppdrag spänner över områdena juridik, ekonomi, HR, marknad/kommunikation, administration och management. Då varje uppdrag är unikt arbetar vi för att alltid skapa en perfect match för våra konsulter och kunder.
Konsult hos Jurek
År 2024 utsågs vi till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen. Det är fint att få ett kvitto på vårt viktiga arbete med att erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Som konsult hos oss får du chansen att arbeta på spännande arbetsplatser inom olika branscher och vid din sida har du alltid en dedikerad konsultchef som stöttar dig under ditt uppdrag och hjälper dig framåt i din karriär. Du kommer dessutom bjudas in på flera spännande nätverksträffar och aktiviteter tillsammans med konsultchefer och övriga konsulter på Jurek.
Nyfiken på att veta mer om hur det är att konsulta via oss? Spana in vad våra konsulter säger här: https://jurek.se/konsult-hos-oss-pa-jurek Ersättning
