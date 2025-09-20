Erfaren Ortodontiassistent till No.8 Ortodonti
No.8 Ortodonti AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2025-09-20
Erfaren ortodontiassistent
Vi söker en erfaren ortodontiassistent till vår klinik, som eventuellt även kan ha rollen som Koordinator i tillägg!
Som ortodontiassistent hos oss arbetar du delegerat och självständigt med både patienter och behandlingsmoment. Du blir en central del av vårt team och bidrar till hög kvalitet och goda resultat för våra patienter.
Vi söker dig som:
Är utbildad ortodontiassistent
Har erfarenhet av arbete med både fast tandställning och Invisalign
Är trygg i att arbeta självständigt med delegerade uppgifter
Är serviceinriktad, noggrann och har god samarbetsförmåga
Vill bidra till en positiv och professionell arbetsmiljöPubliceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
Självständigt patientarbete enligt delegering
Kliniskt arbete med fast apparatur och Invisalign
Intraoral scanning, fotografering och dokumentation
Information och instruktion till patienter
Nära samarbete med ortodontist och övriga teamet
Vi erbjuder:
En modern och trivsam klinikmiljö
Ett kompetent och engagerat arbetslag
Möjlighet till utveckling och fortbildning inom ortodonti
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till minou@no8ortodonti.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare No.8 Ortodonti AB
(org.nr 559303-6592) Kontakt
CEO
Minou Nirvani minou@no8ortodonti.se 0708801555 Jobbnummer
9518733