Erfaren Ortodontiassistent till No.8 Ortodonti

No.8 Ortodonti AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2025-09-20


Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos No.8 Ortodonti AB i Stockholm, Södertälje eller i hela Sverige

Erfaren ortodontiassistent

Vi söker en erfaren ortodontiassistent till vår klinik, som eventuellt även kan ha rollen som Koordinator i tillägg!
Som ortodontiassistent hos oss arbetar du delegerat och självständigt med både patienter och behandlingsmoment. Du blir en central del av vårt team och bidrar till hög kvalitet och goda resultat för våra patienter.
Vi söker dig som:

Är utbildad ortodontiassistent

Har erfarenhet av arbete med både fast tandställning och Invisalign

Är trygg i att arbeta självständigt med delegerade uppgifter

Är serviceinriktad, noggrann och har god samarbetsförmåga

Vill bidra till en positiv och professionell arbetsmiljö

Publiceringsdatum
2025-09-20

Dina arbetsuppgifter
Självständigt patientarbete enligt delegering

Kliniskt arbete med fast apparatur och Invisalign

Intraoral scanning, fotografering och dokumentation

Information och instruktion till patienter

Nära samarbete med ortodontist och övriga teamet

Vi erbjuder:

En modern och trivsam klinikmiljö

Ett kompetent och engagerat arbetslag

Möjlighet till utveckling och fortbildning inom ortodonti

Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Är du den vi söker?

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till minou@no8ortodonti.se .
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
No.8 Ortodonti AB (org.nr 559303-6592)

Kontakt
CEO
Minou Nirvani
minou@no8ortodonti.se
0708801555

Jobbnummer
9518733

Prenumerera på jobb från No.8 Ortodonti AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos No.8 Ortodonti AB: