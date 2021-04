Erfaren operatör till expanderande produktion i Hörby - Performiq AB - Tunnplåtslagarjobb i Hörby

Performiq AB / Tunnplåtslagarjobb / Hörby2021-04-08PerformIQ gör mer än att hitta personal. Våra kandidater har rätt CV och det där lilla extra som du letar efter. Ansvarstagande, dedikerad, fokuserad, kalla det vad du vill, vi kallar det för idrottens egenskaper.Har du ett intresse för teknik och letar efter en möjlighet till ett långsiktigt och utvecklande arbete? Läs då vidare om tjänsten som operatör och lägg in en ansökan redan idag!2021-04-08PerformIQ söker för kunds räkning erfarna operatörer för ett längre uppdrag. Vår kund är verksam inom utveckling och tillverkning av medicinteknisk utrustning.Du kommer att ansvara för uppsättning och underhåll av verktyg, igångkörning av formsprutor och hantering av kringutrustning. Du ansvarar för att produkter tillverkas i rätt antal och i rätt tid. Kvalitetskontroll och hantering är viktiga delar i tjänsten. Du förväntas att aktivt bidra i företagets förbättringsprocess och motivera dina kollegor att göra detsamma. Du kommer även ansvara för utveckling av kollegor genom utbildningsinsatser och optimering av processer. Noggrann dokumentation av alla delar av tillverkningsprocessen är mycket viktigt i rollen. Den här dokumentationen sker både skriftligt samt via dator och det ställs höga krav på att detta sköts ordentligt.Tjänsten passar dig som letar efter möjlighet att komma in på ett spännande och välstrukturerat företag med goda framtidsmöjligheter. Det finns goda möjligheter till att bli övertagen av kunden vid välutfört arbete och du erbjuds en utvecklande miljö med högt i tak.Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete som operatör och har en positiv inställning till arbete samt trivs i en varierad roll. För att lyckas i rollen som operatör känner du igen dig på följande punkter:Gymnasiekompetens, gärna inom teknik/industriGoda kunskaper i både svenska och engelska då det ingår att läsa ritningar, manualer och instruktioner som är utformade på engelska.Meriterande med arbetslivserfarenhet inom tillverkningsindustri, särskilt läkemedels- och/eller formsprutningMeriterande med tidigare arbete i LEANVi ser att du som söker är en person som är noggrann och har en god förmåga att prioritera och ta initiativ. Du är kvalitetsmedveten, kommunikativ, ordningsam och proaktiv. Du förstår vikten av en säker och trygg arbetsplats. Du stressar inte upp dig och är inte rädd för att lyfta upp problem som uppstår i produktionen. Du är en lagspelare som bidrar till andras utveckling såväl som din egen. Vidare prioriterar du kundens kravställning och ett strukturerat arbetssätt. Du har positiv attityd, är nyfiken och intresserad av teknik. Du är vidare en social person som gärna hjälper till där det behövs som mest.Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som operatör. Vidare söker vi dig som ställer dig bakom PerformIQs värdegrund och värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk samt kulturell mångfald.Start: OmgåendeOmfattning: Heltid, 6 månader. Goda möjligheter till förlängning eller övertag till kund.Arbetstid: 5-skift (förmiddag, eftermiddag, natt på både veckodagar och helg)Plats: HörbyUppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ med stor möjlighet till vidare anställning direkt hos vår kund. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Anna Lindberg på anna.lindberg@performiq.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-15Performiq AB5679727