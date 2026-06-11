Erfaren och social servitör
Bamba i Majorna AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-06-11
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Vi söker dig som är trygg i matsalen, gillar högt tempo och tycker om människor. Du har minst 3 års erfarenhet av servering och är van att ta ansvar under service.
Du är social, självgående och har en god arbetsmoral. Hos oss är stämningen avslappnad men tempot kan vara högt, så det är viktigt att du kan hålla ihop service med ett gott humör.
Tjänsten gäller över sommaren med mycket god chans till förlängning. Arbetet sker mestadels på kvällar och helger.
Skicka några rader om dig själv och CV till jobb@bambagoteborg.se
. Du behöver inte skicka med något personligt brev, utan vi vill endast veta lite kort om dig samt vad du har för erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: jobb@bambagoteborg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bamba i Majorna AB
(org.nr 559501-1445)
Bruksgatan 17 (visa karta
)
414 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Restaurang Bamba Jobbnummer
9960442