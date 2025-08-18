Erfaren och självgående snickare sökes

Åke Gullbergs Bygg AB / Snickarjobb / Motala
2025-08-18


Snickare sökes till Gullbergsbygg
Vi på Gullbergsbygg söker nu en självgående snickare som trivs med varierande arbetsuppgifter. Hos oss får du chansen att arbeta med allt från renoveringar och ombyggnationer till nyproduktion.
Vi söker dig som:
Har yrkeserfarenhet som snickare

Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt

Trivs med att ta egna initiativ och lösa problem

Har B-körkort

Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag

En varierande arbetsvardag med olika typer av projekt

Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll

Ett härligt gäng kollegor och en positiv arbetsmiljö

Om Gullbergsbygg
Gullbergsbygg är ett väletablerat byggföretag med många års erfarenhet i branschen. Vi har arbetat i staden under lång tid och byggt upp ett mycket gott rykte tack vare vårt fokus på kvalitet, pålitlighet och goda kundrelationer. Våra kunder återkommer till oss år efter år, och vi är stolta över att vara ett företag som både privatpersoner och företag kan lita på. Hos oss blir du en del av ett team som värnar om yrkesstolthet och arbetsglädje.

Så ansöker du
Låter detta intressant? Skicka din ansökan och CV till Isa@gullbergsbygg.se
Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Genom mail
E-post: isa@gullbergsbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åke Gullbergs Bygg AB (org.nr 556517-2672)
Dynamovägen 7 (visa karta)
591 04  MOTALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Gullbergs Bygg AB, Åke

Kontakt
Chef på företaget
Isa Mehmeti
isa@gullbergsbygg.se
0706507722

Jobbnummer
9463838

