Erfaren och självgående fibertekniker
Eddima Teknik AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Norrköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Norrköping
2026-07-01
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eddima Teknik AB i Norrköping
Trivs du med ett varierande arbete, stort eget ansvar och vill arbeta i ett växande företag där kvalitet, kompetens och laganda står i fokus? Då kan Eddima Teknik vara din nästa arbetsplats.
Hos oss arbetar du med modern fiberinfrastruktur i uppdrag för teleoperatörer, stadsnät, företag och fastighetsägare. Vi erbjuder varierande projekt, stort förtroende och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med ett engagerat team.
Om Rollen
Som fibertekniker hos Eddima Teknik arbetar du med installation, service och underhåll av fibernät. Du arbetar med hela processen – från nyinstallation och fibersvetsning till service, felsökning, mätning och dokumentation – med målet att leverera driftsäkra och hållbara lösningar.
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor beroende på projektets omfattning. Du har daglig kontakt med kunder, projektledare och övriga medarbetare och blir en viktig del av vårt arbete med att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Fibersvetsning och fiberblåsning
Felsökning, service och underhåll
Kundinstallationer och driftsättning
Mätning av fiber, OTDR- och dB-mätningar
Förläggning av kanalisation och anslutning av kunder – från fastighetsnät till stamnät
Dokumentation och rapportering
Är det dig vi söker?
Du är en person som tar ansvar för ditt arbete och trivs med att arbeta självständigt. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar samarbetet med kollegor och ett gott bemötande mot kunder.
Vi tror att du har:
El-, tele- eller fiberutbildning, alternativt motsvarande erfarenhet
Minst ett par års erfarenhet av fibersvetsning, fiberinstallation och mätning
Erfarenhet av OTDR- och dB-mätningar
Erfarenhet av dokumentation och kvalitetssäkring
B-körkort (BE-körkort är meriterande)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och har ett starkt kvalitetstänk. Du tycker om att utvecklas och ser möjligheter snarare än hinder.
Vad vi erbjuder
Hos Eddima Teknik blir du en del av ett växande företag där din kompetens tas tillvara och där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten.
Vi erbjuder dig:
Spännande och varierande projekt
En trygg arbetsplats med korta beslutsvägar
Ett engagerat team med hög teknisk kompetens
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget
Moderna arbetsverktyg och en organisation som stöttar dig i ditt arbetePubliceringsdatum2026-07-01Om företaget
Eddima Teknik AB är installationsföretaget med stor kompetens inom el, tele, data och stadsnätsbyggande. Med våra 20 medarbetare och 15 servicebilar är vi snabbt på plats för att hjälpa våra kunder. Vårt arbete bedrivs alltid av erfaren och certifierad personal i enlighet med våra höga miljö- och kvalitetskrav för att garantera att våra installationsarbeten ger önskat resultat för våra kunder. Eddima Teknik AB är ett av de snabbast växande företagen i Sverige och har blivit utsedd till ett av Sveriges Gasellföretag.Så ansöker du
Är du redo för nästa steg i karriären? Ansök då via vår hemsida www.eddima.se/karriar.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Om du har några frågor gällande tjänsten eller vill veta mer om oss på Eddima Teknik AB är du varmt välkommen att kontakta Johanna Eminge på 0763-393933 eller rekrytering@eddima.se
Placeringsort: Norrköping
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Vill du vara med och bygga framtidens fiberinfrastruktur tillsammans med oss? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@eddima.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eddima Teknik AB
(org.nr 556655-2476)
Industrigatan 15 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johanna Eminge rekrytering@eddima.se 0763393933 Jobbnummer
9988114