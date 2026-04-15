Erfaren och engagerad barnskötare sökes
Vi söker 1 engagerad och utbildad barnskötare med minst 5 års arbetslivserfarenhet till Birkagårdens förskolor.
Om Birkagårdens förskolor
Birkagårdens förskolor består av fyra förskolor: Karlavagnen, Sol-Ägget, Matteus och 74:an. Vi arbetar enligt förskolepedagogik där leken och lärandet är centralt. För oss är det viktigt att varje barn känner sig trygg på förskolan, vilket är en förutsättning för utveckling och lärande. Vi har en bra dialog med föräldrar och strävar efter att varje barn bemöts utifrån sitt unika behov och sina förmågor.Publiceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
Utbildad barnskötare. Gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom förskola
Mycket goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt
Erfarenhet av pedagogisk dokumentation och van att dokumentera i digital lärplattform.
Goda kunskaper i barnomsorg och pedagogik
Förmåga att skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen
Flexibel och samarbetsvillig
Din roll
Din roll är att tillsammans med arbetslaget driva det pedagogiska arbetet framåt. Vi hoppas kunna hitta just dig som liksom vi har ambitionen att ge barnen en trygg, utvecklande, rolig och lärorik tid på förskolan. Vi söker dig som förstår vikten av ett gott och nära samarbete med vårdnadshavare och andra nära personer i barnets omgivning. Du klarar av att bygga tillit och förtroende, samtidigt som du är tydlig med dina professionella gränser.
Arbetsuppgifter
Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns engagemang, delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen.
Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt förskolans läroplan och verksamhetsmål. Du bidrar även vid föräldramöten och utvecklingssamtal. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad.
Din kompetens
Tjänsten kräver att du behärskar det svenska språket och kan kommunicera på svenska i tal och skrift. Du är utbildad barnskötare med lång erfarenhet inom förskolan, och känner dig bekväm att arbeta både självständigt och i grupp.
Ansökan
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till susanna.orloff@birkagarden.se
Skriv "Ansökan- Tillsvidaretjänst barnskötare" i ärenderaden.
Tillträde efter överenskommelse.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: susanna.orloff@birkagarden.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Barnskötare tillsvid".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Birkagården
Birkagårdens Förskolor Kontakt
Pedagogisk utvecklingsledare
Susanna Orloff susanna.orloff@birkagarden.se
