Erfaren och driven verktygstekniker
JKS Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Ängelholm
2026-02-09
Är du en noggrann, kvalitetsmedveten och ser värdet i produktion av produkter av högsta standard? Är du nyfiken, samarbetsvillig och vill få möjlighet att utvecklas inom ett spännande bolag? Just nu söker vi erfaren Verktygstekniker till Nolato Polymer i Ängelholm.
Arbetsuppgifter Som Verktygstekniker hos Nolato Polymer har du en nyckelroll för att säkerställa att vi producerar produkter av högsta kvalitet. Du kommer arbeta med skärande bearbetning så som fräsning och svarvning, utföra reparationer, förbättringar och underhåll av formverktyg. Detta omfattar även demontering och montering av verktygsdelar, statusbedömningar samt underhåll av slitdelar. Enklare reparationer av formverktyg vid haverier samt vid behov avgöra om reparation skall utföras av extern verkstad. Även annan bearbetning, service på övrig produktionsutrustning samt förbättringsarbete förekommer.
Dina arbetsuppgifter kommer innefatta: Bevaka felanmälan i verktygsregister
Underhåll och reparation av formverktyg
Dialog med produktionsplanering kring prioritering
Delta vid konstruktionsgenomgång
Vara behjälplig vid provkörning av nya verktyg
Framtagning av produktionshjälpmedel, robothandskar/mättolkar
Behjälplig vid eventuella produktionsstörningar
Kontakt med extern leverantör vid behov
Delta aktivt i Leanarbetet
Rapportera risker/tillbud/olyckor
Tjänsten är på heltid, dagtid med placering i Ängelholm. Tjänsten är inhyrning under 6 månader där efter övergång till kunden.
Erfarenheter och personliga egenskaper
I rollen som Verktygstekniker söker vi en strukturerad, drivande och initiativtagande lagspelare som trivs bra med självständigt arbete och även det arbete som sker i grupp.
För att lyckas i tjänsten som Verktygstekniker ser vi att du har:Gymnasieutbildning med inriktning på industri, teknik eller mekanik t ex industritekniska eller tekniska programmet.
Eftergymnasial utbildning på yrkeshögskola med specialisering inom formverktyg eller produktionsteknik.
Praktisk erfarenhet inom verktygstillverkning, reparation eller underhåll.
Färdigheter inom svarvning, slipning och fräsning.
Erfarenhet av ritningsläsning.
Traversutbuildning.
Om Nolato Polymer
I deras två anläggningar i Torekov och Ängelholm arbetar Nolato Polymer AB med formsprutning av plast till framför allt svensk industri. Husqvarna, Kinnarps och SKF är exempel på stora kunder. De är cirka 105 anställda och står inför en expansiv tillväxt de närmaste åren. Bolaget ingår i affärsområdet Industrial Solutions. Verksamheten inom Industrial Solutions bygger på starka, individuella entreprenörsbolag, som både har en egen marknad och driver kundprojekt tillsammans med andra bolag inom affärsområdet. Vi erbjuder ett intressant och omväxlande arbete i ett framgångsrikt företag som ingår i den börsnoterade Nolato koncernen.
Nolato Polymer erbjuder en mångkulturell och förtroendefull arbetsmiljö med möjligheter till utveckling. Du kommer vara en del av en arbetsplats med kollektivavtal, god arbetsmiljö, trevliga kollegor och bra förmåner med bland annat gemensam frukost varje vecka, kaffe, frukt, generöst friskvårdsbidrag, flextid samt uppskattade personalaktiviteter.
Ansökan I den här rekryteringen har Nolato Polymer AB valt att samarbeta med JKS Sverige. Sök gärna tjänsten redan idag, med registrerat CV på www.jksgroup.se,
då vi gör löpande urval. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut. Varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Andreas Lindin and@jksgroup.se
eller telefonnummer 0709-683031, vid frågor om tjänsten.
