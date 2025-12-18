Erfaren nattreceptionist sökes!
2025-12-18
Om jobbet: Vi söker nu en erfaren Nattreceptionist till Jönköping med goda kunskaper i Opera Cloud. Du bidrar till att ge gästen en trygg och positiv upplevelse under natten och säkerställer att allt löpande receptionsarbete utförs på en professionellt sätt.
Tjänsten är en extraanställning med möjlighet till visstidsanställning under december och januari.
Vem är du? Du är en serviceinriktad person med en genuin passion för gästupplevelser och ett professionellt bemötande. Med din positiva attityd och ditt engagemang bidrar du till att varje gäst känner sig väl omhändertagen.
Du är flexibel, trivs med att arbeta självständigt och har förmågan att leverera hög kvalitet även under perioder med högt tempo. Noggrannhet, lyhördhet och ansvarstagande är egenskaper som kännetecknar dig, och du ser det som en självklarhet att alltid överträffa gästernas förväntningar.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
• Tidigare erfarenhet av arbete i en hotellreception och behärskar Opera Cloud. Lön enligt överenskommelse!
Start så snart som möjligt
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Emma Sjöberg emma.sjoberg@rahospitality.se 08-120 339 20 Jobbnummer
9651252