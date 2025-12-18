Erfaren Nattreceptionist sökes!
2025-12-18
Om jobbet: För kunds räkning söker vi nu en erfaren Nattreceptionist som är självgående i Opera Cloud.
I arbetsuppgifterna för en Nattreceptionist ingår sedvanliga receptionsuppgifter som in- och utcheckning. Du svarar i telefon, lägger in bokningar, hanterar kassan och naturligtvis allt av löpande arbete i en reception. Vem är du? Du är serviceinriktad med en stor passion för service och framför allt har du en positiv och proffsig attityd mot gäster. Du är flexibel, trivs att arbeta i team men även självständigt. Du tycker om att hålla rent och snyggt omkring dig. Du behärskar svenska och har mycket goda kunskaper i engelska både i tal och skrift. Vi önskar att du har en relevant utbildning inom hotellbranschen samt att du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom hotellreception. Du är van vid att leverera hög kvalitet i en miljö som tidvis kan vara stressig. Du har ett genuint intresse för service och ser det som en självklarhet att våra gäster blir riktigt nöjda tack vare din serviceförmåga, noggrannhet och lyhördhet. Lön enligt överenskommelse!
Start så snart som möjligt
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
