Erfaren murare till Mur & Platt i Nyköping
2025-10-02
Sörmlands Mur & Platt är ett lokalt förankrat företag i Nyköping med gott rykte, hög yrkesstolthet och lång erfarenhet inom puts och murning och plattsättning. Vi står för trygghet, ansvar och kvalitet - och levererar alltid jobb vi kan stå för. Nu växer vi och söker dig som vill bli en del av vårt gäng.
Om rollen Vi söker en självgående murare som är trygg i sin yrkesroll och gillar att arbeta både självständigt och i team. Du kommer huvudsakligen att arbeta med puts och murning i varierande uppdrag - ibland tillsammans med kollegor, ibland på egen hand.
Vi letar efter dig som: * Har gedigen erfarenhet inom muraryrket * Är självgående och trivs med ansvar * Har relevant utbildning * Innehar B-körkort (krav)
Meriterande om du kan plattsättning
Arbetsplats och villkor Arbetsort: Nyköping Arbetstider: 06:30-16:00 Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning Kollektivavtal: Ja (Fora)
Om oss som arbetsgivare Vi är idag sju anställda och letar efter fler som vill växa tillsammans med oss. Här får du ett prestigelöst klimat med högt i tak, vara del av ett team där alla räknas, frihet under ansvar och varierade arbetsdagar samt en arbetsmiljö där allas röst får höras.
Passar du in? Du är trygg i livet, gillar att ta egna beslut, har god initiativförmåga och är social. Du trivs i ett sammanhang där alla hjälps åt och där du inte bara är en kugge - utan en nyckelspelare i teamet.
Ansök Skicka din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande. Välkommen till Sörmlands Mur & Platt.
Ansök redan idag och bli en del av Mur & Platt!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766) Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Kontakt
Jimmy Söderberg jimmy@tillvaxtnykoping.se Jobbnummer
9537412