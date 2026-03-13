Erfaren montör med truckkort
Adecco Sweden AB / Montörsjobb / Vänersborg Visa alla montörsjobb i Vänersborg
2026-03-13
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Vänersborg
Montör med truckkort sökes till vår kund!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Vi söker en engagerad och noggrann montör till vår kund!
Du kommer att arbeta med montering i en modern produktionsmiljö. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete i grupp, där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus.
Som en del av arbetet kommer du även att hantera material och komponenter med truck, därför är truckkort ett krav.Dina arbetsuppgifter
• Montering enligt ritning och instruktion
• Kontroll och test av färdiga produkter
• Materialhantering och påfyllning med truck
• Underhåll av arbetsplats och verktyg
• Rapportering av avvikelser och förbättringsförslagKvalifikationer
• Erfarenhet av montering inom industri eller tillverkning
• Truckkort (A och B)
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Grundläggande teknisk förståelse och vana att läsa ritningar
• Noggrann, ansvarsfull och har god samarbetsförmåga
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i produktionsmiljö
• Erfarenhet av LEAN eller förbättringsarbete
Vi erbjuder
• En stabil arbetsplats i ett växande företag
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Trevligt arbetsklimat och engagerade kollegor
• Kollektivavtal och schyssta villkor
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Marianne Johansson marianne.johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Branch Manager
Marianne Johansson Marianne.Johansson@adecco.se Jobbnummer
9795732