Erfaren montör med truckkort

Adecco Sweden AB / Montörsjobb / Vänersborg
2026-03-13


Montör med truckkort sökes till vår kund!

Publiceringsdatum
2026-03-13

Om tjänsten
Vi söker en engagerad och noggrann montör till vår kund!

Du kommer att arbeta med montering i en modern produktionsmiljö. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete i grupp, där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus.

Som en del av arbetet kommer du även att hantera material och komponenter med truck, därför är truckkort ett krav.

Dina arbetsuppgifter
• Montering enligt ritning och instruktion
• Kontroll och test av färdiga produkter
• Materialhantering och påfyllning med truck
• Underhåll av arbetsplats och verktyg
• Rapportering av avvikelser och förbättringsförslag

Kvalifikationer
• Erfarenhet av montering inom industri eller tillverkning
• Truckkort (A och B)
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Grundläggande teknisk förståelse och vana att läsa ritningar
• Noggrann, ansvarsfull och har god samarbetsförmåga

Meriterande
• Erfarenhet av arbete i produktionsmiljö
• Erfarenhet av LEAN eller förbättringsarbete

Vi erbjuder
• En stabil arbetsplats i ett växande företag
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Trevligt arbetsklimat och engagerade kollegor
• Kollektivavtal och schyssta villkor

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Marianne Johansson marianne.johansson@adecco.se

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.seVälkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
Branch Manager
Marianne Johansson
Marianne.Johansson@adecco.se

Jobbnummer
9795732

