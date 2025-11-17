Erfaren Monitor / Klinisk Projektledare
2025-11-17
Som monitor/klinisk projektledare hos Lihme arbetar du nära forskare, prövare och kliniker i studier som ofta är komplexa, forskardrivna och regulatoriskt styrda. Du blir en nyckelperson i planering, genomförande och uppföljning av kliniska studier - både inom läkemedel, register, medicinteknik och akademiska forskningsmiljöer.
I den här rollen får du ett brett och varierat ansvar inom kliniska prövningar. Du leder och följer upp studier från start-up till close-out och arbetar nära forskare, prövare och kliniska team. Arbetet omfattar både projektledning och monitorering inom läkemedel, medtech och akademiska studier.
Du planerar och driver studier framåt genom att följa upp tidslinjer, budgetar och leverabler samt säkerställa att alla moment genomförs enligt GCP, ISO 14155 och andra relevanta regelverk. Rollen innebär att du tar fram och kvalitetssäkrar studiedokumentation, protokoll och riskhanteringsplaner samt samarbetar med FoU-enheter, regulatoriska funktioner och för att skapa effektiva arbetssätt.
Som monitor ansvarar du för att genomföra kvalificerings-, initierings-, monitorerings- och close-out-besök, säkerställa protokollföljsamhet och datakvalitet, genomföra SDV och hantera queries. Du stöttar sites i det dagliga studiearbetet och bidrar till smidiga processer och hög patientsäkerhet.
Du kommer också ha en viktig roll i att utveckla och förbättra Lihmes interna rutiner och arbetssätt för kliniska studier.Publiceringsdatum2025-11-17Profil
• Dokumenterad erfarenhet som monitor i kliniska prövningar.
• Erfarenhet från både kliniska läkemedelsprövningar och medtech-prövningar.
• Erfarenhet från arbete som projektledare inom kliniska studier är meriterande.
• Mycket god kunskap om GCP och ISO 14155.
• Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
• God kommunikativ förmåga och professionellt förhållningssätt.
Vi erbjuder
• En flexibel tjänst deltid, på timmar, eller projektanställning - för att passa din vardag.
• Arbete i en forskningsnära och dynamisk organisation.
• Varierande projekt inom läkemedel, medtech, register och akademi.
• Korta beslutsvägar och stort inflytande i en mindre organisationSå ansöker du
Välkommen med din ansökan tillsammans med information om dina tidigare erfarenheter redan idag, då vi kommer att arbeta löpande med rekryteringen till denna roll.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: anna.pedersen@lihme.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lihme Research & Healthcare AB
(org.nr 559151-5274)
Kungsängsvägen 31A (visa karta
)
753 23 UPPSALA Jobbnummer
9609111