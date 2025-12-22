Erfaren mjukvaruutvecklare till Saab!
Saab AB / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2025-12-22
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Är du en erfaren mjukvaruutvecklare som trivs med tekniska utmaningar och brinner för att skapa robust och pålitlig mjukvara i en hårdvarunära miljö? Vill du arbeta med avancerade försvarssystem i framkant av modern teknik? Då kan det här vara rätt roll för dig.
Vi söker en engagerad och erfaren mjukvaruutvecklare för att delta i spännande projekt inom ett avancerat robotsystem. Som en viktig medlem i vårt dynamiska och agila team kommer du att vara en del av utvecklingen av en redan tekniskt världsledande produkt hos oss på Saab.
Som mjukvaruutvecklare kommer du att spela en central roll i vidareutvecklingen av ett avancerat system för luftförsvar från mark. Systemet genomgår nu en uppgradering och kommer i framtiden att integreras i flera olika lösningar.
Genom nära samarbete med erfarna kollegor förväntas du bidra till teamet med din kompetens och erfarenhet, men du kommer också att få stöd och möjlighet att lära dig och växa in i din roll. Du kommer vara delaktig genom hela utvecklingscykeln och kunna engagera dig i olika delar av processen, inklusive systemarbete, kravhantering, design, test/verifiering, felsökning och leverans. Du får även möjligheten att testa olika roller inom vår agila metodik och utvecklingsprocess. Tillsammans ansvar ni för mjukvaran på olika nivåer, från hårdvarunära till applikation och användargränssnitt.
Tjänsten har placeringsort i Karlskoga.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och mjukvara och trivs med att arbeta i team. För att lyckas hos oss tror vi att du drivs av problemlösning och motiveras av att hitta effektiva och hållbara lösningar, oavsett vilka verktyg som används.
Du har:
* Har minst fem års erfarenhet av mjukvaruutveckling
* Har djupgående kunskaper och erfarenhet av att arbeta i C och C++
* Har arbetat med mjukvarutestning och kvalitetssäkring i något av dessa språk
* Är van att arbeta i agila team och drivs av samarbete, utveckling och kunskapsdelning
* Hårdvarunära programmering är meriterande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9661251