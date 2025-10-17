Erfaren mjukvaruutvecklare inbyggda system
Saab AB / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2025-10-17
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad mjukvaruutvecklare till vårt team inom Ground Combat på Saab. Här får du möjlighet att arbeta med avancerade inbyggda system i teknikens framkant, från kravställning till färdig produkt och i nära samarbete med experter inom flera teknikområden.
Din roll
Som mjukvaruutvecklare kommer du att vara en nyckelspelare i ett tvärfunktionellt team som designar, utvecklar och testar lösningar för Ground Combats produktportfölj. Du kommer att arbeta nära kollegor inom bland annat elektronik, mekanik, elektromekanik, systemdesign och produktledning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
*
Bryta ner och förfina tekniska krav.
*
Designa och implementera robusta mjukvarulösningar i C/C++.
*
Integrera, testa och verifiera teamets utvecklade mjukvara
*
Delta aktivt i sprintplanering, dagliga stand-ups och andra agila aktiviteter.
*
Bidra till produktens tekniska färdplan och långsiktiga utveckling.
*
Arbeta med moderna metoder för effektiv mjukvaruutveckling. Publiceringsdatum2025-10-17Profil
Du är nyfiken, kvalitetsmedveten och gillar att arbeta i team. Vi ser gärna att du har en vilja att ta ansvar, bidra med idéer och vara med och driva utvecklingen framåt.
*
Civilingenjörsexamen inom datateknik eller motsvarande högskoleingenjörsutbildning.
*
Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling för inbyggda system.
*
Stark kompetens inom C och C++.
*
God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9561961