Erfaren mjukvaruutvecklare
2025-11-10
Vi söker nu en erfaren mjukvaruutvecklare till ett spännande hyrrekryteringsuppdrag hos vår kund i Linköping. Här får du möjlighet att bli en del av ett engagerat DevOps-team som tillsammans utvecklar och driver högkvalitativa produkter inom video- och analysdata - produkter som används globalt för att skapa säkrare och smartare miljöer. Om uppdraget: Du kommer att ingå i ett team som ansvarar för utvecklingen av webbklienten till ett video management-system, som används av operatörer för att ta del av och hantera övervaknings- och analysinformation. Klienten finns både som molnversion och för privata nätverk, och produktens funktionalitet växer snabbt - vilket innebär många spännande tekniska utmaningar framöver.
Teamet arbetar enligt DevOps-principer och har end-to-end-ansvar för mjukvaran - från utveckling och test till driftsättning och underhåll. Arbetssättet präglas av nära samarbete, pair programming och ensemble programming, vilket skapar en lärande kultur där man utvecklas tillsammans.
Dagen kommer bestå av: -Delta aktivt i det dagliga utvecklingsarbetet i teamet -Bidra till arkitektur och designbeslut -Samarbeta med andra team och intressenter -Vara delaktig i kontinuerlig förbättring av arbetssätt, test och processer -Driva utvecklingen framåt med fokus på kvalitet och hållbarhet För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har: -Flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling och att ta produkter till marknaden -Goda kunskaper i TypeScript, React och Node.js -Erfarenhet av molnbaserade lösningar (cloud deployed products) -Erfarenhet av testautomation -Intresse för hela produktcykeln - från idé och krav till färdig produkt -En nyfiken och lösningsorienterad inställning samt god samarbetsförmåga
Det är meriterande om du trivs i agila miljöer och uppskattar kunskapsdelning samt gemensamt ansvar för resultatet. Arbetsmodell: hybrid
