Erfaren Miljöingenjör Sökes Till Dekra Malmö!
2026-04-21
Vill du vara del av ett kompetent och engagerat team som arbetar i spännande kunduppdrag?
Vill du arbeta i ett företag i medvind med starkt fokus på miljö, hållbarhet och HSE?
Vill du ha kul på jobbet och utvecklas i en varierad och utvecklande roll? Då kan du vara den vi söker!
OM DEKRA
DEKRA med fler än 48 000 medarbetare är ett av världens ledande företag inom säkerhet, hållbarhet, test, inspektion och certifiering och betjänar kunder på alla kontinenter i över 60 länder.
DEKRA erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en kundfokuserad verksamhet med tydligt fokus på kvalitet, kompetens och utveckling. Du blir en del av en global koncern med stora resurser, goda utvecklingsmöjligheter och chans att delta i både nationella och internationella uppdrag.
Affärsområde Safety & Sustainability består av specialister inom miljö, arbetsmiljö, hållbarhet, säkerhet och kvalitet - där vi tillsammans erbjuder högkvalitativa konsulttjänster till våra kunder.
OM ROLLEN
Vi söker nu en erfaren miljöingenjör som vill arbeta brett med miljö- och hållbarhetsfrågor i konsultrollen, främst mot företagskunder i Malmöregionen med omnejd.
Exempel på arbetsuppgifter:
Miljöutredningar, miljörevisioner och miljörapporteringar
Periodiska besiktningar
Systematiskt miljöarbete och miljöledningssystem (ISO 14001)
Tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljöbalken
Egenkontrollprogram
Kemikaliehantering
Hållbarhetsrapportering
Klimat- och hållbarhetsanalyser
Interimsuppdrag som miljö- eller HSE-resurs
Utbildningar och rådgivning
KVALIFIKATIONER, KOMPETENS & ERFARENHET
Flerårig erfarenhet som miljöingenjör, miljökonsult eller likvärdigt
Mycket goda kunskaper i miljölagstiftning
Relevant högskoleutbildning inom miljö eller hållbar utveckling
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbete eller som KMA.
OM DIG
Du är självgående, strukturerad och trivs i konsultrollen. Du har god samarbetsförmåga och inger förtroende hos kunder.
VÅRT ERBJUDANDE & ANSÖKAN
DEKRA erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling och ett konkurrenskraftigt förmånspaket.
Placeringsort: Malmö
Stämmer ovanstående in på dig? Vi tar emot ansökningar löpande, så skicka in din ansökan till oss redan nu!
Välkommen med ansökan i form av personligt brev och CV. Sista ansökningsdag är 2026-05-31
Om du har frågor kring tjänsten, så är du välkommen att kontakta Sektionschef Tobias Pier tobias.pier@dekra.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.dekra.se/sv/avdelning-consulting/
Flintrännegatan 21 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
Dekra Consulting Malmö Jobbnummer
9868170