Erfaren Mekanikkonstruktör
2026-02-18
Hej, team Avalon i Linköping här! Är du en erfaren mekanikkonstruktör som vill bidra med dina kunskaper i ett litet, familjärt team? Vi söker dig som vill jobba i spännande projekt med innovativa kunder och som gillar att tänka stort, även när det gäller roliga idéer!
Din framtid hos oss
I 25 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Innovationsarbetet pågår såklart fortfarande och nu har vi fler tekniska möjligheter än någonsin! Med hjälp av vår innovationsmodell driver vi multidisciplinära projekt med kompetenser från industridesign till mekanik till mjukvaruutveckling för moderna molnplattformar. Vill du vara med oss och göra skillnad?
Som mekanikkonstruktör är du anställd som konsult på Avalon och jobbar i produktutvecklingsuppdrag hos någon av våra kunder. Du som gillar variation kommer trivas som konsult. Du kan jobba i olika branscher, med olika produkter, material och kundteam. I ena uppdraget kan du arbeta med plast och i nästa med plåt eller gjutgods. Du kan jobba med stora svetsade konstruktioner, samhällskritiska lösningar eller till och med uppdrag inom rymdindustrin. Eller vill du gräva djupare för att specialisera dig? I rollen som mekanikkonstruktör kommer du bland annat jobba med kravhantering, specificering, konstruktion och dokumentation samt erfarenhetssupport till mindre erfarna konstruktörer.
Vi är ett litet, tight team i Linköping som gärna ses på kontoret eller en aktivitet. Vi delar både tips, erfarenhet och skämt. Gruppen har en rolig samling hobbys som vi gärna berättar mer om. Vad sägs om att spela sällskapsspel, måla akvarell, köra motorcykel, fotografera, ta flygfoton med drönare, gå på hundpromenader, äta kakor (även mandelkubb), cykla, dricka öl eller gå på spelningar med väldigt smal och bred postpunk-ebm-pop-darkwave-ballad-rock?
Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Du vill till en plats där du kan vara dig själv och få en intressant karriärutveckling. Vi söker dig som har
God kommunikationsförmåga och en ödmjuk inställning till utmaningar.
Har en ingenjörsutbildning på högskole- eller civilingenjörsnivå (eller motsvarande arbetslivserfarenhet som mekanikkonstruktör).
Har minst 4 års arbetslivserfarenhet som mekanikkonstruktör.
Har erfarenhet av Catia, Creo eller NX.
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
I den här tjänsten kommer du jobba med säkerhetsklassade företag som gör en säkerhetsprövning. Det innebär också att du behöver ha svenskt medborgarskap.
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!
Vad händer nu?
Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att kontakta oss som jobbar med rekryteringen. Varmt välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV och besvara frågorna i formuläret. Observera att vi inte hanterar några ansökningar via mail, det är för att skydda personuppgifter enligt GDPR. För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in den via vårt rekryteringssystem.
Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:
Emil Hillung, Business Manageremil.hillung@avaloninnovation.com
Anna Wärdell, Talent Acquisition Specialistrekrytering@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
https://jobb.avaloninnovation.com
Teknikringen 7
583 30 LINKÖPING
