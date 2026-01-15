Erfaren mekanikkonstruktör
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Saab Dynamics i Karlstad befinner sig i en stark tillväxtfas. I Karlstad arbetar vi inom hela utvecklingskedjan från teknik- och produktstudier till färdig produkt och produktvård. Detta innebär att din blivande rolls ansvarsområde kan variera beroende på din bakgrund och erfarenhetsnivå.
Våra produkter ska vara världsledande inom sina segment och för att uppnå det måste vi se till att vi är med i teknikens framkant. Det innebär att vi vill se att du trivs i din roll och att du kommer i kontakt med de arbetsuppgifter som du stimuleras och växer av. Fokuset kan därför variera från att sitta och konstruera nya delsystem i våra CADverktyg eller att arbeta mer praktiskt med mekaniska uppgifter på våra produkter. Genom att samarbeta över gränsytor med andra funktioner inom utveckling och provning.
I denna rollen kommer du att ingå i sektionen Mechanichal Engineering inom Missile Systems. Ditt team i Karlstad består av konstruktörer, beräkningsingenjörer och kompetens inom elmekanik. Samarbete med kollegor och resor till andra orter förekommer i tjänsten, primärt Karlskoga och Linköping.
Programvara som används inom sektionen för 3D-CAD är Catia, 3DExperience.
Vi söker dig som trivs i samarbetet med andra men som också tycker om att ta mycket eget ansvar och självständigt driver igenom sina arbetsuppgifter. Du har ett genuint intresse för tekniska produkter och stimuleras av utmaningar som uppstår vid nyutveckling av produkter som ligger i framkant.
Det är också viktigt att du har ett starkt intresse för att lära dig ny kunskap då vi arbetar mycket tillsammans och lär oss av varandra.
Vi ser gärna att du har en utbildning som högskole- eller civilingenjör med inriktning mot maskinteknik eller motsvarande. Du har tidigare erfarenhet av mekanikkonstruktion och produktutveckling samt är van vid att arbeta i 3D-verktyg. För att lyckas i rollen behöver du också kunna kommunicera obehindrat i både tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
