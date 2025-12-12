Erfaren Mekanikkonstruktör
På Avalon drivs vi av två krafter: innovation och gemenskap. Genom att förena idéer och expertis skapar vi lösningar som inte bara förändrar produkter, utan även världen omkring oss. Vi är på en resa framåt, alltid nyfikna på nästa steg. Är du redo att följa med och göra skillnad tillsammans med oss? Välkommen till gemenskapen!
Din framtid hos oss
I över 25 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Innovationsarbetet pågår såklart fortfarande och nu har vi fler tekniska möjligheter än någonsin! Med hjälp av vår innovationsmodell driver vi multidisciplinära projekt med kompetenser från industridesign till mekanik till mjukvaruutveckling för moderna molnplattformar. Vill du vara med oss och göra skillnad?
Som konsult hos oss får du inte bara jobba med spännande uppdrag inom allt från plast och stål till komplexa maskiner - du blir också en del av en gemenskap där din utveckling står i fokus. Vi ser till att matcha dig med projekt där du kan briljera som expert, men också växa och ta dig an nya utmaningar som gör att du utvecklas både professionellt och personligt.
I team Skåne har vi en härlig mix av duktiga kollegor inom produktutveckling, projektledning, industridesign och teknikinformation, alla med ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar och ha roligt längs vägen. Våra kontor i Nyhamnen i Malmö och Prisma i Helsingborg är inte bara en plats för jobb, utan också ett öppet och välkomnande utrymme där du kan komma för att träffa kollegor, fika och spela dart eller foosball. Här känner man sig som hemma och vi ser fram emot att få välkomna dig till vårt team!
Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Du vill till en plats där du kan vara dig själv och få en intressant karriärutveckling. Tillsammans kommer vi att matcha dig mot de möjligheter och tekniska projekt som passar våra gemensamma mål. För att ta första steget i samarbetet så söker vi dig som;
Har ett ödmjukt entreprenörskap och ett kommunikativt konsultmannaskap
Är utbildad maskiningenjör eller produktutvecklare
Har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Har kunskap/är bekant med SolidWorks, Inventor, Creo och Catia
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!
Vad händer nu?
Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att kontakta oss som jobbar med rekryteringen. Varmt välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV och besvara frågorna i formuläret. Observera att vi inte hanterar några ansökningar via mail, det är för att skydda personuppgifter enligt GDPR. För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in den via vårt rekryteringssystem.
Under jul och nyår kommer vi njuta av ledighet och förhoppningsvis lite snö. Du är varmt välkommen att ansöka ända fram till sista ansökningsdagen som är i januari. När vi kommer tillbaka från ledigheten går vi igenom alla ansökningar och återkopplar till dig så snart vi kan. Innan dess kan vi rekommendera att du läser mer om Avalon på vår hemsida, LinkedIn eller tittar hur vi har det på Instagram. God jul!
Det är vi som med MYCKET nöje ser fram emot din ansökan:
Kontakta oss vid frågor
Andy Törnquist, Regional Manager andy.tornquist@avaloninnovation.com
Christoffer Bogren, Produktutvecklare och Team Leader christoffer.bogren@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
