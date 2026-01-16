Erfaren mekanikkonstruktör - utveckla teknik i framkant
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Arboga Visa alla maskiningenjörsjobb i Arboga
2026-01-16
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Arboga
, Köping
, Eskilstuna
, Örebro
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker nu en engagerad och erfaren mekanikkonstruktör till vår konstruktionsavdelning. Hos oss får du arbeta med tekniskt avancerade och kvalitetskritiska produkter i en organisation som präglas av samarbete, prestigelöshet och hög teknisk kompetens. Här blir du en del av ett sammansvetsat team där vi uppmuntrar initiativ, värdesätter kvalitet i varje detalj och strävar efter ständig förbättring.
Rollen passar dig som vill ta ett tydligt tekniskt ansvar och som motiveras av att arbeta med komplexa produkter i projekt där din kompetens verkligen gör skillnad.
I rollen som mekanikkonstruktör får du en central position i våra utvecklingsprojekt. Du arbetar både med nyutveckling och vidareutveckling av befintliga produkter och är delaktig genom hela konstruktionskedjan - från tidiga konceptstudier och förstudier till färdiga och kvalitetssäkrade produktionsunderlag.
Du samarbetar tätt med andra konstruktörer, projektledare och angränsande funktioner såsom produktion, inköp och kvalitet, vilket ger dig god helhetsförståelse för produkten och dess användningsområde.
Som mekanikkonstruktör hos oss kommer du bland annat att:
* Ta fram sammanställnings- och detaljkonstruktioner inom vårt produktsegment, huvudsakligen i CAD- och PLM-miljö
* Arbeta med produktförbättringar samt genomföra ändringar och uppdateringar av befintliga konstruktioner
* Bidra aktivt till metod-, produkt- och processutveckling genom att utveckla arbetssätt, ta fram instruktioner och checklistor samt utvärdera nya tekniska lösningar inom konstruktion och tillverkning
* Stötta sälj- och förstudieorganisationen med tekniska analyser och tidiga bedömningar baserade på kund- och kravbild
* Medverka i framtagning av provningsdokument, arbetsunderlag och kontrollunderlag för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet i slutprodukten Publiceringsdatum2026-01-16Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet av mekanikkonstruktion och som är trygg i att arbeta med etablerade konstruktionsprocesser och -verktyg. Du har en god förmåga att förstå kunders behov och omsätta krav till tekniskt hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
Som person är du analytisk, noggrann och strukturerad, med ett eget driv och en vilja att utvecklas. Du tar ansvar för dina uppgifter, kan arbeta självständigt och trivs samtidigt med att samarbeta i projektform. Du kommunicerar tydligt och har förmåga att hantera perioder med högt tempo och snäva tidsramar. Erfarenhet från projektdrivna verksamheter är meriterande.
Vi söker dig som har:
* Teknisk utbildning från gymnasium, högskola eller universitet, alternativt motsvarande relevant arbetslivserfarenhet.
* Några års erfarenhet av mekanisk konstruktion.
* Erfarenhet av Inventor och/eller AutoCAD.
* Goda kunskaper i Microsoft Office.
* Erfarenhet av produktdatabashantering/PDM-system.
Meriterande
* Erfarenhet av projektledning eller teknisk delprojektledning.
* Erfarenhet av systemutveckling.
* Tidigare arbete inom försvars- eller flygindustrin.
* Kunskaper inom ellära, telekommunikation eller elektronik.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9687467