Erfaren Mekanikingenjör Till Afry Linköping
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-30
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-06-30Beskrivning av jobbet
Är du en erfaren mekanikkonstruktör som vill arbeta med de nyaste teknologierna inom produktutveckling? Vill du skapa lösningar som gör skillnad – på riktigt? AFRY i Linköping söker nu dig som vill bli en del av vårt växande team och bidra till spännande projekt där teknik, innovation och hållbarhet står i fokus.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i varierande projekt, både ute hos kund och i inhouse-uppdrag. Du blir en del av ett team som präglas av kreativitet och samarbete, och som tillsammans levererar innovativa lösningar till våra kunder inom olika branscher.
I denna roll arbetar du med mekanisk design och utveckling från idé till färdig produkt, inklusive konstruktion, modellering och simulering i moderna CAD-verktyg. Du samarbetar nära kollegor och kunder för att skapa lösningar som möter högt ställda krav på funktion, kvalitet och hållbarhet.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där kunskapsutbyte, personligt engagemang och trivsel står i centrum. och du kommer få nära stöttning av en uppskattad och inlyssnande sektionschef. Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom maskinteknik, produktutveckling, mekatronik eller motsvarande område.
Minst 5 års erfarenhet av mekanikkonstruktion
Du har god vana att arbeta i program som Catia V5, Siemens NX, SolidWorks, Creo
Du är självgående och har en hög konsultmässighet
Du har goda kunskaper i såväl tal och skrift i både svenska och engelska
Ytterligare information
Hos AFRY får du chansen att utvecklas i en inspirerande och internationell miljö. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, konkurrenskraftiga förmåner och stora möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Din chef blir Ilda, läs mer om henne och hennes team här! (https://www.linkedin.com/posts/ellinordahlqvist_linkaemping-jaemnkaemping-activity-7275435017537810432-SfOL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABwm9t0BZjJJ2eLsJS8qbHi9F7e7vu-gpms)
Vi erbjuder:
Flexibla arbetsförhållanden som möjliggör en god balans mellan arbete och fritid.
Tillgång till AFRY Academy och andra utbildningsprogram för att utveckla din kompetens.
Ett inkluderande arbetsklimat där innovation, samarbete och gemenskap uppmuntras.
Sociala och nätverksbyggande aktiviteter genom Club AFRY, såsom skidresor, sportevenemang och after works.
Vill du lära känna oss bättre? Besök gärna: https://afry.com/sv/bli-en-del-av-afry/lar-kanna-oss
(https://afry.com/sv/bli-en-del-av-afry/lar-kanna-oss)
Sista ansökningsdag är 9 augusti (urval påbörjas när vi är tillbaka från ledighet 10 augusti)
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Ilda Mujkic
Service Area Manager
Telefonnummer: +46 72 203 51 00
E-postadress: ilda.mujkic@afry.com
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Trevlig sommar!
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 LINKÖPING Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9984700