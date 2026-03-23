Erfaren målare sökes med ansvarskänsla
2026-03-23
Vi söker nu en erfaren målare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Du kommer att arbeta med total måleriarbeten, invändigt. Vi söker dig som är noggrann, självgående och tar ansvar för ditt arbete.Kvalifikationer
Erfarenhet som målare
God arbetsmoral och ansvarstagande
Kunna arbeta självständigt och i team
Språkkunskaper i svenska eller engelska
Meriterande:
Erfarenhet av kundkontaktKörkortskrav
Vi erbjuder:
Stabil anställning
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen att bli en del av vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mejl.
E-post: damjan@acrs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Acrs AB
(org.nr 559487-2631), http://acrs.se Jobbnummer
