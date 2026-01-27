Erfaren lunchkock sökes till Dalsjö Golfkrog
2026-01-27
Vi söker nu en erfaren lunchkock som vill bli en del av vårt team på Dalsjö Golfkrog. Hos oss lagar vi vällagad husmanskost och dagens lunch med fokus på kvalitet, smak och effektivitet.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Som lunchkock ansvarar du för:
Förberedelse och tillagning av dagens lunch
Planering av lunchmenyer
Säkerställande av god kvalitet och hygien enligt gällande rutiner
Samarbete med övrig personal i kök och servering
Tjänsten är i första hand dagtid/lunchtid, vilket ger goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som kock, gärna inom lunch- eller husmanskost
Är självständig, strukturerad och stresstålig
Har ett genuint intresse för matlagning och kvalitet
Är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats i naturnära miljö
Stabil lunchverksamhet med regelbundna arbetstider
Möjlighet att påverka menyer och arbetssätt
Ett engagerat och familjärt teamSå ansöker du
Låter detta intressant? Skicka din ansökan via Platsbanken eller kontakta oss direkt för mer information.
Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: sarbastspoon@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sarbasts Spoon AB
(org.nr 559288-9793), https://www.dalsjogolf.se/dalsjoe-golf/golfkrogen/
Dalsjövägen 3 (visa karta
)
784 78 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Roni Saiid sarbastspoon@hotmail.com 0720221564 Jobbnummer
