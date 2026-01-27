Erfaren lunchkock sökes till Dalsjö Golfkrog

Sarbasts Spoon AB / Kockjobb / Borlänge
2026-01-27


Visa alla kockjobb i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Leksand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sarbasts Spoon AB i Borlänge

Erfaren lunchkock sökes till Dalsjö Golfkrog
Vi söker nu en erfaren lunchkock som vill bli en del av vårt team på Dalsjö Golfkrog. Hos oss lagar vi vällagad husmanskost och dagens lunch med fokus på kvalitet, smak och effektivitet.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Om tjänsten
Som lunchkock ansvarar du för:
Förberedelse och tillagning av dagens lunch

Planering av lunchmenyer

Säkerställande av god kvalitet och hygien enligt gällande rutiner

Samarbete med övrig personal i kök och servering

Tjänsten är i första hand dagtid/lunchtid, vilket ger goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som kock, gärna inom lunch- eller husmanskost

Är självständig, strukturerad och stresstålig

Har ett genuint intresse för matlagning och kvalitet

Är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga

Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats i naturnära miljö

Stabil lunchverksamhet med regelbundna arbetstider

Möjlighet att påverka menyer och arbetssätt

Ett engagerat och familjärt team

Så ansöker du
Låter detta intressant? Skicka din ansökan via Platsbanken eller kontakta oss direkt för mer information.
Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: sarbastspoon@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sarbasts Spoon AB (org.nr 559288-9793), https://www.dalsjogolf.se/dalsjoe-golf/golfkrogen/
Dalsjövägen 3 (visa karta)
784 78  BORLÄNGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Roni Saiid
sarbastspoon@hotmail.com
0720221564

Jobbnummer
9708262

Prenumerera på jobb från Sarbasts Spoon AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sarbasts Spoon AB: