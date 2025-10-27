Erfaren lönespecialist till SKF
2025-10-27
Erfaren lönespecialist till SKF
SKF arbetar i en internationell och nationell kontext med komplexa lönefrågor.
I takt med att vår organisation utvecklas söker vi nu en erfaren och systemstark lönespecialist som vill bidra till att vidareutveckla vår lönefunktion.
I rollen som senior lönespecialist ansvarar du för att säkerställa en korrekt, effektiv och kvalitetssäkrad lönehantering för både svenska och internationella medarbetare. Du arbetar proaktivt med att löpande vidareutveckla våra processer och systeminställningar.
Som lönespecialist hos SKF kommer du att:
Arbeta med löner för både tjänstemän och kollektivanställda.
Säkerställa korrekt rapportering till myndigheter och pensionsinstitut.
Analysera och granska data utifrån aktuella avtal.
Driva förbättringsinitiativ, utveckla och optimera löneprocesser samt systeminställningar.
Stötta HR och chefer i frågor kring lön, avtal och arbetsrätt.
Vi söker dig som är en trygg och självgående lönespecialist med gedigen erfarenhet av hela löneprocessen.
Vi ser också att du har:
Flera års kvalificerad erfarenhet av komplext lönearbete.
Erfarenhet av att konfigurera och förbättra systeminställningar för att effektivisera löneprocessen i HRPlus8 och Medvind.
Lätt att anpassa sig till en organisation och omvärld i kontinuerlig utveckling.
Egenskaper som noggrann, analytisk och lösningsorienterad, samt har hög integritet.
En förmåga att kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Möjlighet att bli en del av en spännande utvecklingsresa i en härlig laganda där vi hjälper varandra.
SKF fokuserar på att skapa en miljö med stor mångfald och vi tror starkt på att det är absolut nödvändigt för vår fortsatta framgång. Därav fokuserar vi enbart på din erfarenhet, kunskap, attityd och potential. Kom som du är - var bara dig själv #weareSKF
Ytterligare information:
Tjänsten är placerad i Göteborg, Sverige med möjlighet till hybridarbete. Du kommer att rapportera till Annelie Lundkvist, Payroll Manager Sweden, som sitter i Göteborg.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Martin Andersson, Recruitment Expert, via e-post martin.n.andersson@skf.com
.
Är du intresserad?
• och motsvarar profilen vi söker, skicka in din ansökan senast den 7 november 2025. Observera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post. Vi kommer att granska kandidater löpande under ansökningsperioden, så se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
På SKF strävar vi efter att främja rättvisa och inkludering genom hela vår rekryteringsprocess. För att uppnå detta kan vi komma att inkludera tester och verifiera informationen i din ansökan, i enlighet med landspecifika lagar och regler.
Detta är ett heltidsjobb.

AB SKF
