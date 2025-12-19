Erfaren löneadministratör med intresse för ekonomi
Thage i Skåne AB / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2025-12-19
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thage i Skåne AB i Kristianstad
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Thage i Skåne AB (THAGE) ingår i den familjedrivna Thage-koncernen. Här jobbar vi som tycker om korta beslutsvägar, gärna tar eget ansvar och alltid gör det lilla extra för både våra kunder och varandra. Vi är idag omkring 275 medarbetare inom koncernen och har en omsättning på ca. 1 miljard. Vår koncern består av byggverksamhet med egen entreprenad-, byggservice-, håltagning- och snickeriavdelning, samt plåtslageri, smide och fastighetsförvaltning. THAGE står för byggverksamheten och utför allt ifrån stora byggentreprenader och samverkansprojekt till mindre byggserviceprojekt. Hos oss är du som medarbetare i fokus och det är viktigt för oss att du får växa och utvecklas i din roll. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) men framför allt har vi bestämt oss för att vara den bästa byggaren på vår marknad. THAGE bygger södra Sverige med engagemang, effektivitet och enkla beslutsvägar.
Ta möjligheten att axla ansvaret som löneadministratör inom THAGE-koncernen!
Nu finns det möjlighet att söka tjänsten som löneadministratör hos den familjära byggkoncernen Thage i Skåne. Hos oss erbjuds du en tjänst i ett trevligt team med kompetenta och engagerade medarbetare. Tyngdpunkten i tjänsten ligger i att tillsammans med en kollega agera löneadministratör för koncernens bolag, men då det arbetet endast upptar del av månad behöver du också kunna ta dig an rollen som ekonomiadministratör.
Din nya utmaning
Som löneadministratör ingår du i koncernens ekonomiavdelning och rapporterar till löne- och redovisningschefen. Tillsammans med din kollega ansvarar du för lönehanteringen för tre av koncernens bolag. Ni hanterar löneprocessen från början till slut som omfattar 275 medarbetare, varav cirka 175 är yrkesarbetare.
Thage i Skåne AB ingår i en koncern med 21 bolag vilket innebär att tjänsten också omfattar en del administrativt arbete inom ekonomi såsom fakturering, bokning av verifikat och avstämningar samt månadsavslut för några av koncernens bolag.
Sammanfattningsvis kommer detta innebära att du upprättar korrekta löneunderlag, hanterar avvikelser, förmåner, skatteberäkningar och ser till att alla regler och bestämmelser uppfylls i linje med gällande lagstiftning. Du hanterar även anställningsavtal, personaldokumentation, semester- och sjukfrånvaro och andra personalrelaterade ärenden. Vidare blir du en viktig länk för koncernens medarbetare gällande frågor kring lön, avdrag, tidrapportering eller andra lönerelaterade ärenden och samarbetar nära med både ekonomi- och HR-avdelningen.
Vem letar vi efter?
För att lyckas och trivas i denna roll tror vi att du är trygg och rutinerad med flera års erfarenhet i rollen som löneadministratör, och har erfarenhet av redovisning samt mycket god förståelse för ekonomiska samband. För denna tjänst vill vi att du har erfarenhet av lönehantering av såväl kollektivanställda yrkesarbetare som tjänstemän och du får gärna ha erfarenhet från byggbranschen eller liknande komplexitet med ackordslöner. Vi arbetar idag med sex olika kollektivavtal vilket ställer höga krav på dig att kunna tolka, tillämpa och växla mellan olika avtal i det dagliga arbetet.
Du trivs i en roll där du tillsammans med din kollega får ansvara för hela löneprocessen från ax till limpa och där du får möjlighet att bidra med dina erfarenheter vad gäller utveckling av processer och arbetssätt. I rollen som löneadministratör hanterar du stora mängder data och information av konfidentiell karaktär, vilket ställer krav på din förmåga att arbeta noggrant och strukturerat med hög sekretess och integritet.
Utöver kraven ovan ser vi även att följande stämmer in på dig:
• Du har en gymnasieutbildning, gärna med relevant påbyggnadsutbildning inom lön, exempelvis KY-utbildning eller motsvarande.
• Du är en rutinerad användare av något lönehanteringssystem, med fördel AGDA PS.
• Du har god erfarenhet av rapportering till olika myndigheter
• Erfarenhet från ekonomirelaterade arbetsuppgifter
• Goda kunskaper i Microsoft 365 och dess digitala verktyg
• Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenskaPubliceringsdatum2025-12-19Dina personliga egenskaper
Vi söker en ambitiös lagspelare med hög förmåga att ta egna initiativ. Som person är du trygg och rutinerad i din yrkesroll och du trivs med att vara en viktig och tillgänglig support för koncernens medarbetare. Vidare har du förmågan att driva löneprocessen från start till mål och du har en fallenhet för att upptäcka förbättringspotential i processer och arbetssätt. Du är noggrann som person och för dig är det naturligt att agera strukturerat och med hög integritet. Slutligen sätter vi stort värde på din positiva inställning, din energinivå och din förmåga att agera såväl självständighet som team-orienterat.
Övrig information
Start: Snarast enligt överenskommelse
Placering: Kristianstad
Tjänstgöringsgrad: 100%
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari. Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta redovisnings- och lönechef Maria Rheborg, maria.rheborg@thage.com
. För frågor gällande rekryteringsprocessen går det bra att kontakta HR-partner Linda Sima, linda.sima@thage.com
. Under Jul och Nyår är vi lediga, och därför kommer svar dröja till dess att vi är tillbaka igen.
Välkommen med din ansökan!
Vi har inför den här rekryteringen utvärderat hur vi önskar arbeta och undanber oss vänligen men bestämt kontakter från rekryterings- och bemanningsföretag samt andra annonskanaler än de vi valt. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thage i Skåne AB
(org.nr 556065-9145) Arbetsplats
Thage I Skåne AB Jobbnummer
9656516