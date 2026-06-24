Erfaren lokalförvaltare
Vallentuna kommun / Fastighetsskötarjobb / Vallentuna Visa alla fastighetsskötarjobb i Vallentuna
2026-06-24
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du ha en roll där ditt arbete märks, varje dag? Sök som lokalförvaltare till vår fastighetsavdelning.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Nu söker vi en lokalförvaltare som har genuint intresse av fastigheter och som vill ta ett helhetsansvar för ekonomi, underhåll och långsiktig utveckling av kommunens egna fastighetsbestånd.
Det här är en roll för dig som vill driva arbetet framåt, prioritera klokt och fatta beslut som gör skillnad.
Om verksamheten:
Fastighetsavdelningen ansvarar för hela livscykeln i kommunens fastigheter, från ny- och ombyggnation till drift, underhåll och utveckling.
Vi förvaltar cirka 150 000 kvadratmeter, främst skolor, förskolor och omsorgsboenden. Miljöer som är avgörande för att vardagen ska fungera. Här gör rätt prioriteringar och beslut verklig skillnad, både i vardagen och över tid.
Vårt fokus är långsiktigt hållbar förvaltning. Det innebär att vi utvecklar fastigheter som möter både dagens behov och framtidens krav på tillgänglighet, flexibilitet, komfort och energieffektivitet.
Hos oss finns bred kompetens inom allt från hyresavtal och teknik till drift, säkerhet och entreprenörssamarbeten. Vi arbetar strukturerat och datadrivet, med stöd av digitala verktyg som Facilitate och Antura.
Fastighetsavdelningen är en relativt liten organisation där alla medarbetare hjälps åt inom våra olika områden.
Är du nyfiken på hur det är att arbeta på vår fastighetsavdelning? Läs gärna reportagen med två av avdelningens medarbetare: https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/mot-vara-medarbetare/mot-driftteknikern-peter/https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/mot-vara-medarbetare/mot-anne-projektledare-pa-var-fastighetsavdelning/ Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Som lokalförvaltare hos oss ansvarar du för ett eget fastighetsbestånd och säkerställer att det fungerar idag och utvecklas för framtiden.
Du inventerar, planerar och prioriterar underhåll, både kort och långsiktigt. Du ansvarar för budget, uppföljning och kostnadskontroll och är kontaktperson mot verksamheter och hyresgäster.
Du driver mindre bygg- och anpassningsprojekt. Du säkerställer att lagkrav, funktion och kvalitet uppfylls och bidrar till energieffektivisering och utveckling av beståndet.
Du arbetar nära både verksamhet och teknik, och är den som ser helheten. Kvalifikationer
Relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet av fastighetsförvaltning
God förståelse för bygg, installationer och underhåll
Erfarenhet av arbete med budget och ekonomisk uppföljning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterade:
Erfarenhet av att leda projekt inom bygg eller fastighet Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Du har en god förmåga att prioritera och att få saker att hända
Du har ett ekonomiskt tänk och ser helheten
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är tillsvidare på 100% med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta angiven person i annonsen. Urvalsprocessen påbörjas efter sista ansökningsdagen.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll och säkerhetsprövning.
Alla som anställs för en ledande befattning eller särskilt betydelsefull befattning inom kommun ska visa ett utdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-08-14.
För mer information kontakta:
Reza Soltani, Fastighetschef, mejl: reza.soltani@vallentuna.se
Athir Englund, HR konsult, mejl: athir.englund.abdel@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 36 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
9976190