Erfaren ledare till rollen som Shift Manager inom Attraktionsdrift!
AB Gröna Lunds Tivoli / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Gröna Lunds Tivoli i Stockholm
Nu söker vi dig som brinner lika mycket för fartfyllda upplevelser som du brinner för ledarskap!
Vill du arbeta i en färgglad miljö där pirriga karuseller, skratt och magiska stunder är en del av vardagen? Som Shift Manager på Attraktionsdrift blir du en central del av vår verksamhet och en viktig kugge i att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster. I denna spännande roll kombineras operativ ledning, teamutveckling och effektiviseringsprojekt - allt för att säkerställa att våra gäster upplever säkerhet, glädje och minnesvärda stunder.
Är du redo att skapa magiska upplevelser för våra gäster och samtidigt utveckla dig själv i en inspirerande ledarroll? Då är det dig vi söker!
Om avdelningen Attraktionsdrift
Attraktionerna är Gröna Lunds hjärta och en central del av gästupplevelsen. Vårt syfte är att välkomna gäster till våra 28 attraktioner och på ett säkert och effektivt sätt leverera roliga och trygga åkupplevelser för stora som små. Säkerhet är vår högsta prioritet och utgör grunden för att ge våra gäster en trygg och rolig upplevelse. Arbetet kräver också att vi optimerar våra arbetssätt för att ge varje gäst en smidig och minnesvärd vistelse.
Vad innebär rollen?
Attraktionsdrift består av 28 attraktioner uppdelat i flera rotationer med ca 30 Shift Managers och ca 300 medarbetare. Avdelningen kommer att formas om inför säsongen 2026. I en organisation under förändring är ledarskapet som viktigast. Som årsanställd Shift Manager på Attraktionsdrift förväntas du ha ett mer seniort och övergripande ansvar på avdelningen, där du också kommer arbetsleda, stödja och utveckla dina andra Shift Manager-kollegor. Du rapporterar till Area Manager som du kommer ha nära samarbete med.
Som Shift Manager blir du en nyckelspelare som leder teamet för att säkerställa att våra attraktioner drivs med högsta kvalitet, säkerhet och effektivitet. I rollen som Shift Manager ansvarar du för den operativa driften av vår attraktionsavdelning.
De månader som parken är stängd ligger stort fokus på förberedelse- och planeringsarbete. Som ledare bör du vara trygg med din pedagogiska förmåga, då du kommer utbilda och utveckla såväl dina egna medarbetare som dina Shift Manager-kollegor. Som Shift Manager ansvarar du för att våra attraktioner når de mål som är satta för respektive enhet. Vi ser därför att du är en målinriktad person som har lätt för att få med dig andra i arbetet med att jobba mot mål och nyckeltal.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
Rekrytering och bemanning: Säkerställa att teamet är rätt bemannat och utbildat inför och under säsongen.
Utbildning och coachning: Leda och utveckla både säsongsanställda Shift Managers och artister för att skapa ett starkt och engagerat team.
Säkerhet och effektivitet: Skapa en trygg miljö och optimera arbetssätt för att ge våra gäster en smidig och minnesvärd upplevelse.
Vem är du?
Vi söker dig som är en driven ledare med erfarenhet i operativa verksamheter. Du trivs i en social roll, har lätt för att bygga starka team och inspireras av att möta både gäster och medarbetare. Med fokus på service och säkerhet hanterar du utmaningar och förändringar med energi och flexibilitet. Du är strukturerad, van vid planering och schemaläggning, och har förmågan att arbeta självständigt, ta initiativ och driva projekt i mål.
Vi ser gärna att du har:
Minst 3 års erfarenhet inom ledarskap, gärna inom upplevelseindustrin eller event.
Stark administrativ förmåga och erfarenhet av schemaläggning och planering.
En pedagogisk förmåga att utbilda och utveckla medarbetare.
Ett tydligt gästfokus och en passion för service.
Kommunicerar obehindrat på svenska.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start omgående som inleds med en provanställning om sex månader. Arbetstiderna är varierande, där det både ingår arbete på kvällar och helger. Lön enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2025-09-05Så ansöker du
Sista ansökningsdagen är den 28/9. Urvalet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Evelina Lidmalm, Area Manager Attraktionsdrift, på evelina.lidmalm@gronalund.com
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Daria Halilovic, HR-partner på daria.halilovic@gronalund.com
.
På Gröna Lund finns en lokal fackklubb dit du kan vända dig för frågor gällande en eventuell tjänst hos oss. Du når dem via mejl unionen@gronalund.com
Om Gröna Lund Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Under hösten har Gröna Lund en populär Halloweensäsong. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av långt över 1 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner. Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling.
Om Gröna Lund
Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 30 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Under hösten har Gröna Lund en populär Halloweensäsong. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av långt över 1 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.
Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gröna Lunds Tivoli
(org.nr 556014-0823), http://www.gronalund.com/ Arbetsplats
Gröna Lund Jobbnummer
9495656