Erfaren Ledare inom Test & Verifiering - Fordonsprogramvara
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Datajobb / Örnsköldsvik Visa alla datajobb i Örnsköldsvik
2026-07-01
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Vill du vara med och forma framtidens sätt att arbeta med test och verifiering inom fordonsprogramvara? Nu söker vi en erfaren profil som vill leda vår teststrategi och driva utvecklingen framåt.
Vad vi erbjuder dig
Vi har en tydlig vision: att höja kvaliteten med agila arbetssätt och nära samarbeten genom hela kedjan. För att nå dit satsar vi nu ännu mer på testområdet och söker dig som brinner för kvalitet, struktur och kontinuerlig förbättring.
Hos oss tror vi på nära samarbete mellan utvecklare och testare – tillsammans skapar vi robust mjukvara med hög kvalitet redan tidigt i utvecklingscykeln. Vi vill också ta nästa steg inom automatisering och CI/CD för att möjliggöra snabbare, säkrare och mer effektiva leveranser.
Om rollen
I denna roll får du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla vårt arbete inom test och verifiering av inbyggd fordonsprogramvara i en komplex teknisk miljö.
Du kommer att:
Leda testarbetet, utforma teststrategi och testplaner
Definiera och vidareutveckla strategier för både manuell och automatiserad testning.
Arbeta med verifiering och validering
Säkerställa att vår programvara uppfyller både tekniska krav och kundförväntningar.
Integrera testning i kontinuerliga integrations- och leveransflöden (CI/CD) för att möjliggöra snabb feedback, hög spårbarhet och kvalitetssäkrade releaser.
Stärka kvalitetskulturen och bidra till arbetssätt kring exempelvis:
Clean Code
Statisk kodanalys
Kodgranskningar (Code Reviews) Enhets- och integrationstester
Den du är
Har erfarenhet av test och verifiering, gärna inom fordonsprogramvara eller fordonsnära system och har arbetat med eller lett testarbete i komplexa systemmiljöer. Du brinner för kvalitet och ser test som en central del av utvecklingsprocessen. Vidare att du trivs i en ledande roll där du får kombinera strategi och operativt arbete.
Vad du blir en del av
Ett viktigt och spännande jobb i ett företag i stark långsiktig tillväxt! Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2026-07-01Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef för Fordonsprogramvara Kontrollsystem, Andreas Quist, 0660-807 36 alternativt rekryteringskonsult Cathrine Lind, AxÖ Consulting, 070-577 06 18.
OBS! Vi tar semester under v 28-31 och din ansökan kommer att behandlas efter sista ansökningsdagen som är 10 augusti.
Vi arbetar med försvarssekretess och exportkontroll, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik och möjlighet till delvis distansarbete.
Om du inte redan bor här, ser vi ser gärna att du blir en av alla som tagit steget och flyttat till Örnsköldsvik för jobb hos oss med möjligheten att kombinera karriär med allt som Höga Kusten har att erbjuda. Självklart erbjuder vi generöst flyttbidrag och goda villkor i övrigt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
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114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Jobbnummer
9986160