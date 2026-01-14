Erfaren lastbilschaufför sökes till högsäsong
2026-01-14
Är du en ansvarstagande lastbilschaufför som vill arbeta i en professionell organisation?
MK Manning söker nu kompetenta och erfarna lastbilschaufförer för sommarvikariat under en intensiv högsäsong från början av maj till slutet av augusti. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill arbeta i en dynamisk verksamhet med moderna fordon och ett professionellt team.
Hos oss får du en utvecklande arbetsperiod med stor variation i arbetsuppgifterna, tydliga rutiner och goda arbetsvillkor.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som lastbilschaufför hos oss ansvarar du för säkra och punktliga leveranser enligt fastställda rutter och tidtabeller. Tjänsten avser främst lots- och fjärrkörning med bil och släp under högsäsong.
Arbetet är varierande och sker dygnet runt, vilket kräver flexibilitet gällande arbetstider. Ena veckan kan innebära tidiga morgonpass, medan nästa vecka kan innebära sena kvälls- eller nattpass.
Arbetet planeras och koordineras via en digital app.Dina arbetsuppgifter
Köra och leverera gods enligt schemalagda rutter
Utföra lots- och fjärrkörningar enligt uppdrag
Ansvara för säker lastning och lossning
Utföra dagliga fordonskontroller och rapportera eventuella tekniska avvikelser
Rapportera status, förseningar och eventuella problem under körning
Följa gällande trafikregler och säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB
God vana av att backa med bil och släp
Erfarenhet av yrkesmässig lastbilskörning, gärna inom fjärr- eller lotskörning
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Du är en serviceinriktad och pålitlig förare som trivs med att representera företaget ute hos kund.
Vad vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Moderna och välunderhållna fordon
En trygg och professionell arbetsmiljö
Ett erfaret och stöttande team
Möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren
Anställningsvillkor
Placeringsort: Mjölby
Tjänstgöringsgrad: Sommarvikariat
Anställningsform: Visstidsanställning
Period: Juni-September (möjlighet från maj enligt överenskommelse)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtalSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9683405