Erfaren lastbilschaufför för dagtidsjobb
2026-02-02
På uppdrag av vår kund söker vi nu en C-chaufför som trivs med att kombinera bilkörning med praktiskt arbete ute på fältet. Här får du chansen att bli en del av ett mindre team med stark gemenskap och varierande arbetsdagar.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Du kör lastbil, C-kort krävs, och arbetar en del praktiskt på byggarbetsplatser. Uppdragen sker på olika platser i södra Sverige, med max två timmars resväg enkel väg. Arbetsdagen startar och avslutas alltid på kontoret i Bankeryd.
Arbetstid: 07.00-16.00 (Övertid kan förekomma)
Vem är du?
• Du har C-körkort och vana av att köra lastbil
• Du trivs med att arbeta fysiskt och praktiskt i en varierande miljö
• Du har en god samarbetsförmåga och gillar att jobba i team - du arbetar nära med en kollega varje dag
• Du är flexibel, ansvarsfull och händig, gärna med intresse eller erfarenhet av isolering eller snickeri
• Du har inte problem med dammiga miljöer eller trånga utrymmen
• Du vill utvecklas tillsammans med teamet och ser en långsiktighet i ditt arbete
Om verksamheten
Vi tror att mångfald stärker teamet och uppmuntrar därför alla med relevant erfarenhet att söka - oavsett bakgrund
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
