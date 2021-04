Erfaren Laseroperatör/Laserskärare - Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Eskilstuna

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eskilstuna2021-04-132021-04-13Vi söker just nu en laseroperatör till en av våra kunder i Eskilstuna. Uppdraget är en visstidsanställning med goda möjligheter att övergå i anställning hos kund.Som laseroperatör kommer du att arbeta i en legoproduktion med att skära ut olika detaljer med laser.I arbetsuppgifterna ingår det att kunna ställa och korrigera laserskäraren efter ritning.Ett krav för tjänsten är utbildning och/eller erfarenhet i närtid av laserskärning.Meriterande för tjänsten är:Erfarenhet på Trumph lasermaskiner.Kunskap och erfarenhet av tunnplåtsbearbetning upptill 20 mm tjocklekKunskap och erfarenhet av verkstadsarbete och ritningsläsning.Kunskap i MonitorKunskap i TruTops (Trumphs programvara)TruckkortTraverskortSom person vill vi att du är ansvarstagande, flexibel, positiv, ordningsam samt har en god sammarbetsförmågar.Intervjuer kommer ske löpande.Ansvarig rekryterare för Best Bemanning: Jacob.fagerstrom@bestbemanning.nu Om Best bemanning & rekryteringVi matchar företagens bemanningsbehov med rätt kompetensVi kallar oss Best av flera anledningar. Dels har vi många års erfarenhet av rekryteringsbranschen och stenkoll på den lokala marknaden. Dessutom har vi byggt upp ett stort kontaktnät och en diger kandidatbank - det gör att vi snabbt och smidigt kan matcha rätt medarbetare med företagens bemanningsbehov.Men det absolut besta med oss är våra medarbetare. Vi vet att ju bättre vi tar hand om våra anställda, desto bättre förutsättningar ger vi dem till att utvecklas. Därför arbetar vi individuellt med våra medarbetare och månar om deras intressen. Vi gör helt enkelt det besta vi kan för dem, i med- och motgång. Det är den inställningen som byggt vår verksamhet och gjort oss best på bemanning.Best erbjuder bemanning- och rekryteringstjänster till företag, organisationer och myndigheter i Mälardalen. Vi är en verksamhetsnära aktör med god kännedom om de lokala förutsättningarna - därför kan vi erbjuda tjänster av god kvalitet som skapar engagemang, närhet, snabbhet och flexibilitet.Vi är best påAdministrationEkonomiFastighetsskötselIndustriLager och logistikMark och anläggningSälj och marknadTeknikTransportUrval sker löpande. Ansök redan idag!Varaktighet, arbetstidheltid Visstidfast lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB5688166