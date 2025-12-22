Erfaren À la Carte Servis sökes - extra vid behov
RA Hospitality i Göteborg AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-12-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Göteborg AB i Göteborg
Vi söker nu erfarna och serviceinriktade à la carte-servitriser/servitörer för uppdrag hos våra kunder. Tjänsten är en behovsanställning och förutsätter att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier, eget företag eller annat arbete.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Tjänsten passar dig som trivs i restaurangmiljö, har god yrkesstolthet och brinner för att ge gäster en förstklassig upplevelse. Arbetet innebär varierande arbetstider, främst kvällar och helger
Arbetet sker i professionella restaurangmiljöer där service, kvalitet och samarbete är centrala delar. I rollen ansvarar du för att ta emot gäster, ta beställningar samt servera mat och dryck. Du följer gästen genom hela besöket, från första kontakt till betalning, och bidrar till att restaurangen håller en hög servicenivå och ett gott tempo. Kassahantering och samarbete med kök och övrig serveringspersonal ingår i det dagliga arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst tre års dokumenterad erfarenhet av à la carte-servering och som är van vid att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten. Du är självgående och har ett naturligt servicefokus. Med ett positivt och professionellt bemötande skapar du trygghet för gästerna och bidrar till en god stämning i teamet. Du är ansvarstagande, flexibel, kan ta ansvar för en egen station och trivs i en roll där service och kundkontakt är i fokus. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har god vana av kassasystem.
Har du dessutom god vinkunskap och grundläggande barkunskaper är det meriterande
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att matcha dig med rätt uppdrag!
Varför ska du jobba på RA Hospitality?Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.Mer om ossRA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6974418-1764387". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Södra Vägen 67 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Yeliz Brunsson yeliz.brunsson@rahospitality.se Jobbnummer
9661615