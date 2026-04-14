Erfaren kranbilsförare sökes till Mölndal
2026-04-14
Vi söker nu en erfaren och engagerad kranbilschaufför till vår kund i Mölndal som jobbar med återvinning. Är du en person som är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med andra? Då kan detta vara rätt roll för dig!Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Som kranbilschaufför kommer du att ha en viktig roll i att tömma markbehållare med kranbil, och säkerställa att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet. Du blir en del av ett sammansvetsat team där du arbetar nära transportledningen och dina kollegor. Vi värdesätter gott samarbete och att tillsammans skapa en trivsam arbetsmiljö. Arbetet är förlagt dagtid måndag till fredag. Start omgående eller enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifter inkluderar:
• Insamling av hushållsavfall och återvinningsmaterial
• Tömning av markbehållare med kran
• Hantering av fordonsdatorer och avvikelserapportering
• Daglig tillsyn och underhåll av fordonet
• Säkerställa att alla uppgifter genomförs med hög servicegrad och noggrannhet
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har C-körkort
• Innehar YKB
• Har krankort och erfarenhet av att köra kranbil
• Är självgående, strukturerad och har ett öga för detaljer
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urval sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Drakegatan 6-10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gabriel Moberg gabriel.moberg@uniflex.se Jobbnummer
9854570