Erfaren konsult till Supply Chain Management
Afry AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2025-09-24
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-09-24Beskrivning av jobbet
Vi söker dig som är en genuin lagspelare, brinner för Supply Chain Management och vill utvecklas med oss och våra kunder!
AFRYs Business Unit Supply Chain Management består av ett 50-tal engagerade konsulter inom logistik, produktion och inköp. Nu vill vi expandera vår verksamhet med ytterligare en erfaren konsult till Stockholmsområdet.
Med vår samlade erfarenhet och kompetens hjälper vi våra kunder med uppdrag och projekt inom Supply Chain Management. Uppdragens karaktär varierar beroende av kundens utmaning och frågeställning, det ena uppdraget är inte det andra likt. Våra engagemang täcker bland annat operationell utveckling och stöd, djupare analyser och förstudier, framtagning av kravspecifikationer och upphandlingar samt rådgivning vid implementering och verksamhetsförändringar.
Som konsult kan dina arbetsuppgifter bland annat bestå av följande:
• Strategisk och operativ produktionsplanering
• Projektlogistik (förstudier, implementering och genomförande)
• Layout- och materialflödeanalys (green/brown field)
• Operativt, taktiskt och strategiskt inköp
• Kravställning, inköp och implementering av affärssystem (ex. ERP/WMS)
En stor nyfikenhet och förmåga av att dela med sig av sina kunskaper till både kunder och kollegor är viktiga delar av kulturen i vårt team. Hos oss blir du delaktig i ett varierande arbete där även affärsutveckling blir en naturlig del i ditt arbete. Du kommer också, tillsammans med våra engagerade och kompetenta medarbetare, att arbeta för att fortsätta utveckla verksamheten mot att kunna ta fler och större helhetsåtaganden inom Supply Chain Management!Kvalifikationer
Vi söker nytänkande individer, gärna med en civilingenjörsutbildning eller motsvarande i grunden, och har jobbat inom området i 3-5 år. Du har via en linje- eller konsultroll erfarenhet av att driva egna projekt eller delprojekt. Du har med fördel en förmåga att snabbt förstå kundens utmaning för att tillsammans utveckla hållbara, innovativa lösningar med hög kvalitet. Du trivs med att jobba i team och har en vana att samarbeta med tvärfunktionellt mot uppsatta mål.
Det är viktigt att du är intresserad av att bygga och utveckla relationer både internt och externt samt att du är lyhörd och kommunikativ. Vi förutsätter att du har körkort B, då resor i perioder kan vara en naturlig del av din roll. Du behärskar både svenska och engelska obehindrat i såväl tal som skrift.
Vi på Supply Chain Management har en stark kultur som präglas av samarbete och glädje till att prestera det lilla extra. Vi tycker om att jobba med människor och delar gärna med oss av kunskap och erfarenhet. Vi hoppas att du värdesätter detta lika mycket som vi och vill bidra med din energi, erfarenhet och personlighet till vårt team!
Ytterligare information
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid. På AFRY delar vi en stark kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner.
Utöver detta erbjuder vi dig friskvårdbidrag, företagshälsovård, tjänstepension och tillgång till personalföreningen Club AFRY. Här anordnar vi roliga aktiveter såsom skidresor, handledda träningstillfällen, stuguthyrning, gästföreläsningar och mycket, mycket mer!
Kontaktuppgifter vid frågor:
Carl-Magnus Theorell - Sektionschef AFRY Supply Chain Management i Stockholmcarl-magnus.theorell@afry.com
Observera att startdatum är under hösten 2025.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Välkommen med din ansökan, senast den 15 oktober!
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
